Stor transfer på plads: Delaney får selskab af Barca-stjerne

Dortmund lader til at være i gang med at bygge et nyt storhold op.

Blandt andet er den belgiske stjerne Axel Witsel kommet til klubben sammen med danske Thomas Delaney forud for denne sæson. Og nu er der kommet endnu mere stjernedrys ind i truppen.

Tyskerne har sikret sig Barcelona-angriberen Paco Alcacer på en lejeaftale, der løber til næste sommer. Her kan aftalen blive vekslet til en permanent kontrakt. Dortmund har nemlig sikret sig en købsoption.

Ifølge tyske medier skal klubben lægge omkring 25 millioner euro (cirka 185 millioner kroner, red.), hvis man ønsker spanieren tilknyttet på en fast kontrakt.

Se Dortmund præsentation af den spanske bomber, og vurdér selv, om den er tåkrummende eller ej...:





Massiv konkurrence

Paco Alcacer kom til Barcelona i 2016, efter han slog igennem som målscorer i Valencia. Tiden i den katalanske storklub har dog ikke været en udpræget succes. Begrænset spilletid har frustreret Alcacer, men den spanske landsholdsangriber får nu en ny chance i Bundesligaen.

Paco Alcacer får nu mulighed for masser af spilletid i Dortmund. Foto: AP

Den 24-årige angriber udtaler vanen tro, at han er 'lykkelig' og ser frem til at spille for Dortmund. Og det er Dortmund selvsagt også.



- I Barcelona har han arbejdet sammen med nogle af de bedste spillere i verden, og det er på grund af den ekstreme konkurrence i offensiven, at han nu efter to år har besluttet sig for at starte på en frisk, siger Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc til klubbens hjemmeside.

I Barcelona har Alcacer konkurreret med blandt andre Lionel Messi, Luis Suarez og Neymar. Og så kan det være ret så svært at komme på holdet.

Nu får han så mulighed for at spille fast.

