Stor triumf for Harder

1 af 2 Angriberen Pernille Harder, som her ses i aktion for landsholdet, scorede og var med til at sende Wolfsburg i pokalfinalen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

2 af 2 Pernille Harder har ikke meget at være betænkelig over på banen i øjeblikket. Det kører for danskeren og Wolfsburg, som er klar til pokalfinalen i Tyskland efter en storsejr over Bielefeld. Arkivfoto: Jonas Olufson