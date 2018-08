Storhold på besøg? Tysk pokalkamp kan rykke til Danmark!

Sydbank Park i Haderslev kan blive hjemmebane for den lille klub SC Weiche Flensburg, når holdet i slutningen af oktober møder Bundesliga-klubben Werder Bremen i anden runde af pokalturneringen.

Flensburg har fordel af hjemmebane, men Manfred Werner Stadion, der normalt er hjemmebane for klubben, har forskellige udfordringer, og derfor arbejder Flensburg på at finde en alternativ hjemmebane til pokalkampen.

Og det kan måske blive Sydbank Park.

- Det vil være den oplagte løsning. Det er kun 25 minutter væk, siger Daniel Hoffmann fra SC Weiche Flensburg til kreiszeitung.de.

Foruden Haderslev skal også Lübeck og Hamborg være i spil som en midlertidig hjemmebane for Flensburg, men Daniel Hoffmann understreger, at førsteprioriteten er at afvikle kampen i egen by. For at det skal blive aktuelt, skal den nuværende kapacitet på 3.800 fordobles via mobile tribuner, og det er en stor udgift for klubben. En løsning bør være på plads inden fredag.

I SønderjyskE har sportschef Hans Jørgen Haysen intet hørt om, at en tysk pokalkamp kan være på trapperne på Sydbank Park.

- Vi har ikke fået nogen henvendelse. Det er kommunens stadion, så det kan være, de har hørt noget, men jeg vil da tro, de henvender sig til os først. Jeg har svært ved at sige så meget, og jeg ved heller ikke, om det kunne være interessant for os. Det kommer an på, hvad det i så fald vil indebære, hvordan vores eget kampprogram ser ud og så videre, siger Hans Jørgen Haysen til tipsbladet.dk og tilføjer i øvrigt:

- Hvis han siger, der kun er 25 minutter mellem Flensburg og Haderslev, så skal han godt nok køre stærkt. Men jeg vil da tro, han har ret i, at vi er den klub, der ligger tættest på rent geografisk.

Til den tyske avis siger SønderjyskE-keeper Sebastian Mielitz, at han håber, kampen bliver spillet i Haderslev. Så kan han nemlig se sin tidligere klub Werder Bremen.

