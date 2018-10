Storhylder komet: Ville smadre klubrekord for dansk stortalent

Den danske U21-landsholdsspiller Jacob Bruun Larsen er i gang med et gennembrud i storklubben Borussia Dortmund, og for en af danskerens tidligere klubber er det ingen overraskelse.

Bruun Larsen var udlejet til ligarivalen Stuttgart i sidste sæson, og selv om han kun fik begrænset spilletid, var klubledelsen så begejstret for hans potentiale, at man var klar til at tømme kassen for at få ham permanent.

- Vi var klar til at betale den højeste transfersum i klubbens historie. Vi tilbød Dortmund 12 millioner euro (90 millioner kroner, red.).

- Men Michael Zorc (Dortmunds sportsdirektør, red.) var slet ikke interesseret i at tale med os og afviste kategorisk et salg, siger Stuttgarts sportsdirektør, Michael Reschke, til den tyske avis Bild.

Dortmund skal på besøg i netop Stuttgart lørdag, hvor Bruun Larsen altså tilbragte en stor del af foråret på udskiftningsbænken.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ifølge Reschke skyldtes det, at holdet pludselig ramte en god stime, og at daværende træner Tayfun Korkut ikke var interesseret i at ændre på sin startopstilling.

Hverken Korkut eller Reschke tvivlede på talentet, lyder det.

- Jeg har været 40 år i professionel fodbold. Jeg har ikke set fem spillere, der i den alder var kommet så langt og var så klar som Jacob.

- Det handler også om hans evne til at motivere sig selv, hans fodboldmæssige intellekt og hans personlighed. Han er helt i top, siger Michael Reschke.

Jacob Bruun Larsen var i tirsdags blandt målscorerne, da det danske U21-landshold spillede sig til EM med en sejr over Færøerne.

Hjemme i Dortmund er han foreløbig noteret for to mål i fire bundesligakampe, samt en scoring i Champions League-debuten mod Monaco.

