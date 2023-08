Storklub har Rønnow på radaren

Kasper Schmeichel skal skifte fra Nice. Nu kan Frederik Rønnow også ende med et klubskifte, selvom det ikke umiddelbart virker lige så oplagt.

Ekstra Bladet forstår, at interessen er brandvarm fra italienske Lazio, der netop har hentet Gustav Isaksen, men parterne er endnu ikke nået til et punkt, hvor der er realitetsforhandlinger mellem Lazio og danskerens klub, Union Berlin.

Enig med Lazio

Den italienske transferjournalist GIanluca Di Marzio har skrevet, at Rønnow allerede er enig med Lazio om de personlige forhold i en kontrakt.

Så langt er forhandlingerne ikke ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Lazio viser interesse for Frederik Rønnow, men umiddelbart er det ikke til pladsen som førstekeeper. Foto: Jens Dresling

Annonce:

Der er også det sportslige perspektiv, fordi alt tyder på, at Lazio-træner Maurizio Sarri i første omgang har tiltænkt Frederik Rønnow rollen som reservekeeper for førstevalget, Ivan Provedel, der stod 37 kampe i sidste sæson for Lazio.

Der er heller ikke meget, der tyder på, at Rønnows nuværende klub, Union Berlin, er klar til at sælge den 31-årige danske landsholdsreserve.

'Det er rygter'

Frederik Rønnow har været en nøglespiller og haft en stor andel i Union Berlins successæson, som blandt andet resulterede i kvalifikation til Champions League, hvor holdet bliver seedet i nederste lag.

Union Berlins cheftræner, Urs Fischer, har også skudt spekulationerne om Rønnows afgang ned.

- Det er rygter, det er alt, hvad jeg ved, har han udtalt til den lokale avis Berlin Kurier.

Frederik Rønnow stod også på mål, da Union Berlin i sidste weekend spillede pokalkamp og vandt 4-0 over FCA Walldorf.

Det kan tyde på, at Lazio er begyndt at kigge i andre retninger efter en keeper. Den franske landsholdskeeper Hugo Lloris meldes nu som en stærk kandidat i Lazio.