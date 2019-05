Storklub i knæ: Rival stiller op til redningskamp

Bayern München stiller gratis op i Kaiserslautern for at hjælpe den lokale klub. De tidligere tyske mestre er dumpet helt ned i 3. Bundesliga og har så store økonomiske kvaler, at licensen til den kommende sæson er i fare

I 90'erne og i starten af årtusindet spillede Kaiserslautern og Bayern München mange drabelige kampe på Betzenberg.

Kaiseralautern var dengang blandt Bayerns største rivaler i Tyskland og snød både i 1991 og i 1998 Bundesligaens nuværende førerhold for mesterskabet. Den sidste gang var med danske Michael Schjønberg blandt de store profiler.

Det var også foreløbig sidste gang, at Kaiserslautern var i stand til at udfordre Bayern München.

Sydtyskerne er lige så gode som altid, mens det er gået alvorligt ned ad bakke for klubben fra Rheinland-Pfalz.

Traditionsklubben, der har den tidligere FCM-spiller Mads Albæk på lønningslisten, frister en trist tilværelse som midterhold i 3. Bundesliga og er i så store økonomiske problemer, at licensen til den kommende sæson er i fare.

Derfor har 'De Røde Djævle' stukket hånden ud til Bayern München, der har indvilliget i at stille gratis op til 'en redningskamp' på Betzenberg.

Samtlige indtægter fra kampen tilfalder Kaiserslautern, der i 2012 røg ud af Bundesligaen og for et år siden måtte sige farvel til 2. Bundesliga.

- Kaiserslautern er en af de store traditionsklubber i Tyskland. I mange år var der intensive - og når man ser tilbage på dem også legendariske - kampe for Bayern i Kaiserslautern.

- Fodbolden lever af følelser og sportslig rivalisering, men også af solidaritert. Derfor hjælper vi gerne og håber, at Kaiserslautern inden for en overskuelige fremtid kan rykke op i Bundesligaen igen, siger Bayern München-boss Karl-Heinz Rummenigge til klubbens hjemmeside.

For 21 år siden var der liv og glade dage i Kaiserslautern. Klubben vandt med Michael Schjønberg på holdet overraskende det tyske mesterskab. Foto: Erik Kragh

På Fyn sidder Michael Schjønberg spændt og følger Kaiserslauterns redningskamp. Han har legendestatus i klubben, hvor han en overgang også var sportschef.

Hjerter banker stadig for Kaiserslautern hos den tidligere landsholdsspiller, og han har stadig mange venner i byen, der lever og ånder for fodbold.

- Det står skidt til. Byen ejer stadion og vil også gerne have penge, og man kan ikke blive ved med at holde dem hen. Selvfølgelig gør det ondt, men der er desværre begået så mange fejl, at det ikke er overraskende, siger Michael Schjønberg og fortæller, at Kaiserslauterns situation er et ømtåleligt emne.

- Det er jo ikke bare en fodboldklub for folk i byen. Det er en kæmpe del af lokalsamfundet, så det er lige før, at folk begynder at græde, når de taler om det.

Håbet er, at Bayern München-redningskampen kan indbringe mange tiltrængte euro, og det er ikke første gang, at Tysklands største klub stiller gratis op til sådan en kamp.

I 2003 mødtes Bayern og St. Pauli i en redningskamp på Millerntor i Hamborg, og siden har økonomisk trængte klubber som Chemnitzer FC, Darmstadt, Union Berlin, Hansa Rostock, Alemannia Aachen og senest Kickers Offenbach haft fornemt besøg.

- Man taler meget om, at Bayern München er arrogante, men når der er brug for dem, så står de der, siger den tidligere Kaiserslautern-helt Michael Schjønberg til Ekstra Bladet.

Redningskampen afvikles 27. maj. Det er to dage efter den tyske pokalfinale i Berlin, som står mellem Bayern München og RB Leipzig.

