Storklub jubler over tidligere Brøndby-spiller

Et skifte fra trygge Danmark, hvor hans færdigheder med bolden blev skabt, har bestemt ikke slået Jesper Lindstrøm ud af kurs.

Sidste sommer forlod den 21-årige bevægelige spiller Brøndby for at vende blikket mod et tysk eventyr i Eintracht Frankfurt.

Godt og vel et halvt år senere kan han nu prale af en fornem hæder.

Lindstrøm er nemlig blevet kåret som 'Rookie of the Month' for december. En månedlig pris, der uddeles til den bedste unge spiller i Bundesligaen. Og dem er der mange af.

På klubbens Twitter-profil jubler de over deres offensive es, som i den forgangne måned stod for tre scoringer og to oplæg.

Bundesligaens officielle profil på samme medie skriver 'Tillykke til Jesper Lindstrøm' og har ledsaget opslaget med en video af perlerne.

'Jobbe', som han også bliver kaldt, vandt prisen foran Aminia Bielefelds Patrick Wimmer og Mainz' Anton Stach.

Hvis ikke Lindstrøm stiller sig tilfreds med prisen, kan han glæde sig over, at han også nomineret til æren af at være månedens bedste spiller i den bedste tyske række.

Her er han i fornemt selskab med Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Patrick Schick og Christopher Nkunku.

I øjeblikket sidder danskeren ude med coronavirus.

I videoen nedenfor kan du se Lindstrøms Bundesliga-kasser.

