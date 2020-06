Storklub kollapser

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

Er du allerede PLUS-kunde, ser du kampene her

Hamburger SV har ikke længere sin mulige oprykning til Bundesligaen i egne hænder. Det er de barske kendsgerninger, efter at holdet i slutfasen satte en føring over styr og tabte til FC Heidenheim.

Sidstnævnte vandt hjemmekampen med 2-1, og dermed bytter de to hold plads i toppen af 2. Bundesliga.

Heidenheim har nu 55 point på den tredjeplads, der udløser to playoffkampe om oprykning til den bedste tyske række. HSV ligger lige efter med 54 point.

Derimod er Stuttgart stort set sikker på at følge med Bielefeld op i Bundesligaen, efter at holdet ude vandt med 6-0 over Nürnberg i næstsidste runde.

Stuttgart har på andenpladsen tre point mere end Heidenheim og en målscore, der er 11 mål bedre. Det kan dårligt kikse.

HSV havde ellers kurs mod playoffkampen med føringen på 1-0, som Joel Pohjanpalo sørgede for kort efter pausen, men hjemmeholdet fik skabt balance ti minutter før tid, da HSV's Louis Beyer scorede i eget net.

Fire minutter inde i tillægstiden scorede Heidenheim så sejrsmålet ved Konstantin Kerschbaumer.

Nu kan Heidenheim med en sejr sikre mindst tredjepladsen og en playoff om oprykning, men der venter i sidste runde en udekamp mod Bielefeld, som dog allerede er sikker på at slutte på førstepladsen. HSV skal hjemme møde Sandhausen.

I den anden ende af tabellen er det stort set sikkert, at Dynamo Dresden med danske Simon Makienok rykker ned, selv om holdet søndag vandt 1-0 over Sandhausen på et mål i 90. minut.

Karlsruhe fik nemlig 3-3 hjemme mod Bielefeld trods bagud 0-3 efter 20 minutter. Dermed ligger Karlsruhe på tredjesidstepladsen, der udløser playoff om en plads i ligaen i næste sæson.

Karlsruhe har tre point ned til Dynamo Dresden og SV Wehen Wiesbaden og med en klart bedre målscore, og dermed ligner det degradering for de to sidstnævnte.

Se også: Harder kigger væk fra Tyskland

Se også: Haaland sikrer Dortmund andenplads