Storklub raser: Det er umenneskeligt!

Abe-emojis, et nedladende ord, der begynder med n og kommentarer relateret til hans brune hud.

De sociale medier havde adskillige eksempler på ovenstående racistiske udtryk rettet direkte mod Bayern Münchens 18-årige Mathys Tel oven på Super Cup-finalen mod RB Leipzig lørdag aften.

- Vi fordømmer de umenneskelige kommentarer, Mathys Tel har været udsat for på de sociale medier. Enhver, der skriver sådanne forfærdelige racistiske ting, er ikke fan af Bayern München. Mathys, vi har din ryg, og du har vores fulde støtte.

Den franske teenager reagerede selv på Instagram søndag med et billede i sort og hvid:

- Jeg er her for at udvikle mig og lære nye ting – som eksempelvis i dag. Det er i dit hoved, og det påvirker ikke noget eller nogen. Tak til min rigtige Bayern-familie, der fortsætter med at støtte mig i gode og dårlige tider. Arbejdet fortsætter, og (vi) vil alle blive stærkere, skrev han.

Tel spillede de første 64 minutter af opgøret, og på en god dag havde han nok scoret et mål. I stedet blev han skiftet ud med Harry Kane, der dermed debuterede for Bayern.

Leipzig vandt i øvrigt kampen 3-0.