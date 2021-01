Storklubber flokkes om Bayern-stjerne

David Alaba kan vælge og vrage mellem Europas største klubber.

Bayern München-stjernens kontrakt udløber efter denne sæson, og han har meddelt Champions League-vinderne, at han ikke har i sinde at forlænge.

Naturligvis er alle europæiske storklubber opmærksomme på østrigerens situation, og ifølge den spanske sportsavis AS er Real Madrid favorit til at snuppe den alsidige Bayern-spilleren.

AS skriver, at Real Madrid har tilbudt Alaba en fireårig kontrakt med årlig nettoløn på knap 82 mio. kr.

Kun Hazard, Ramos og Benzema tjener mere i den spanske hovedstad.

Ifølge sportsavisen er der god kemi mellem parterne, og Alabas drøm om spansk fodbold er Real Madrids store trumf.

For Manchester City har ifølge AS lagt et langt bedre tilbud på bordet.

Også Manchester United, Liverpool, Chelsea og Paris Saint-Germain er på banen, ligesom FC Barcelona - trods økonomiske problemer - ikke helt skal afskrives.

Den store ubekendte i spillet om østrigerens fremtid er Alabas agent Pini Zahavi, som ikke har lukket auktionen.

Først i april eller maj ventes David Alaba at sætte navn på sin nye arbejdsgiver, og med kontroversielle Pini Zahavi indblandet kan - for nu at bruge AS’ formulering - intet tages for givet.

28-årige David Alaba har tilbragt over ti år i Bayern München og vundet alt, hvad der er værd at vinde med den sydtyske storklub.

Han er hele syv gange blevet kåret til årets spiller i Østrig - senest i 2020.

Få eksklusiv adgang til Copa del Rey-kampene som live-tv i Ekstra Bladet+ LIGE HER

Krigen om 'PC': Millionstrid i kulissen

Bekræftet: Norsk stjerne til Arsenal

Forgiftning? VM-spillerne nægter at tro det