Storklubs hovedkontor ransaget

Den tyske gennemførte tirsdag en razzia i den tyske storklub Bayern Münchens hovedkontor. Det skete som et led i efterforskningen af den russiske oligark Alisher Usmanov, der mistænkes for hvidvaskning af store summer fra kriminelle aktiviteter.

Det skriver den tyske avis Bild.

Her bliver det slået fast, at det endnu er uklart, hvad man ledte efter på Bayern-kontorerne. Det bliver dog påpeget fra tysk politis side, at Bayern ikke er sigtet i sagen, men at de blot er vidne i efterforskningen.

Endvidere fortæller den tyske statsadvokat i Frankfurt, at der ikke er igangsat nogen undersøgelse mod FC Bayern München eller deres ansatte.

Sagen handler i bund og grund mere om, at Usmanov har flyttet et tocifret millionbeløb i perioden mellem 2017 og 2022.

Tidligere er Usmanovs ejendomme ved den bayerske sø Tegernsee også blevet ransaget af tyske skatteinspektører, da russeren aldrig havde indsendt nogen selvangivelser, selvom han havde opholdt der siden 2016.

Endnu står det også uklart, hvorvidt der er blevet fundet nogen beviser mod ham efter razziaen i Bayerns kontorer.

Den tyske avis peger dog på, at ærespræsident i den tyske klub Uli Hoeness har kendt Usmanov i mange år, og at russeren, der har bånd til Ruslands præsident Vladimir Putin, har modtaget VIP-billetter til Bayern-kampe i Champions League.

Efter Ruslands invasion af Ukraine er Usmanovs aktiver i EU blevet indefrosset.