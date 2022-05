Stort drama efter kollaps i tysk pokal-finale

Titusindvis af tilskuere på Olympiastadion i Berlin blev lørdag aften vidner til uhyggelige scener, da en fan kollapsede efter pokalfinalen mellem RB Leipzig og Freiburg og måtte have livreddende førstehjælp.

Det skriver den tyske avis Bild.

Episoden fandt sted umiddelbart efter straffesparkskonkurrencen, da en person kollapsede foran Leipzigs bænk.

Akutlæger hastede hurtigt til stedet, og de måtte ifølge Bild både give hjertemassage og tage en hjertestarter i brug for at redde personens liv.

Undervejs samledes et par ambulancefolk sig ubemærket foran Leipzig-bænken. Her holdt de flere tæpper op for at skjule de uhyggelige billeder for tilskuerne og millioner af tv-seere.

Efterhånden som alvoren gik op for de tilstedeværende på Olympiastadion, blev feststemningen ifølge Bild vendt til larmende stilhed.

Kort efter annoncerede stadionspeakeren: 'Der har været en medicinsk nødsituation. Derfor udsætter vi af respekt præmieoverrækkelsen på ubestemt tid'.

Den kollapsede tilskuer blev efter cirka 20 minutters behandlingstid hentet på banen af en ambulance og kørt på hospitalet. Foto: Leon Kuegeler/Reuters

Dette blev efterfulgt af lavmælte klapsalver på stadion, skriver Bild.

De uhyggelige scener minder om dem, der udspillede sig, da Christian Eriksen kollapsede i Parken i en kamp mod Finland ved sommerens EM-slutrunde. Dengang måtte danskeren genoplives på banen efter et hjertestop.

Mens patienten i Berlin blev behandlet begyndte de 74.475 tilskuere på stadion at holde deres telefoner oppe og tænde deres lommelygter i solidaritet med vedkommende.

Efter cirka 20 minutters behandlingstid blev personen hentet af en ambulance på banen og kørt til hospitalet.

Ikke længe efter kunne stadionspeakeren så annoncere, at vedkommendes tilstand var stabil til stor jubel for de tusindvis af tilskuere, skriver Bild.

Bagefter blev præmieoverrækkelsen genoptaget med en del forsinkelse.

Den tyske pokalfinale i fodbold blev vundet af RB Leipzig. Holdets danske angriber Yussuf Poulsen måtte se hele kampen fra bænken.

