Superagentens vilde plan: Skal runde magisk grænse

Mino Raiola kræver, at Erling Haaland bliver den første fodboldspiller til at tjene en million pund om ugen

Det er ikke nogen hemmelighed, at Erling Haaland lurer på et klubskifte til sommer, når han kun har et år tilbage af kontrakten med Borussia Dortmund.

Den norske angriber og hans entourage har i hvert fald ikke forsøgt at lægge skjul på, at de shopper efter nye klubber.

Medie: Målmonstret har valgt ny klub

Det er, selvfølgelig, fristes man til at sige, superagenten Mino Raiola, der står i spidsen for korstoget med at finde en ny klub til Haaland. Og så ved man, det ikke bliver billigt...

Faktisk har Raiola helt konkret den målsætning, at Erling Haaland skal have den største kontrakt nogensinde til en fodboldspiller. Lønnen skal runde den magiske grænse på en million pund (godt 8,5 mio. kr.) om ugen!

Det skriver flere internationale medier. Blandt andre britiske The Mirror.

Mino Raiola har store forventninger til Erling Haalands kommende kontrakt. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Det tal skulle have fået selv de største og rigeste klubber til at synke en ekstra gang, og i virkeligheden er der kun Real Madrid, Manchester City og Paris Saint Germain, der kan betale de summer, skriver den britiske avis.

Men selv Manchester Citys manager, Pep Guardiola, har rynket på næsen, da han blev forholdt historien på et pressemøde.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men med de her priser, kommer vi ikke til at købe en angriber, har Pep Guardiola udtalt tidligere.

Det er Lionel Messi, som kan bryste sig af at være verdens bedst betalte fodboldspiller p.t. Han tjener i omegnen af 700.000 pund (seks mio. kr.) om ugen.

Det beløb mener Raiola altså, at Haaland skal overgå, når alt tælles med såsom sponsorkroner, billedrettigheder med mere.

Agentarbejdet gøres selvfølgelig ikke gratis.

Mirror skriver, at Mino Raiola og farmand Alf Inge Haaland hver især vil have 20 mio. pund (godt 171 mio. kr.) i engangsbeløb for at forhandle aftalen på plads med Erling Haalands kommende klub.

