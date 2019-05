Superliga-problembarn indgår væddemål med holdkammerat

Marvin Pourié har tilbragt næsten fem år i dansk fodbold, og man må sige, at tyskeren var et farverigt indslag i Superliga-hverdagen.

Angriberen samlede ikke på venner, og det var bestemt ikke alle holdkammerater, der nød at have bramfrie Marvin Pourié i kabinen. Ude på banen viste tyskeren i perioder en sublim målnæse, og i 134 Superliga-kampe står han noteret for 38 mål.

For halvandet år siden vendte Marvin Pourié hjem til tysk fodbold og Karlsruher SC, der til dagligt spiller i den tredjebedste række, og her har han haft enorm succes i denne sæson. Pourié er således ligatopscorer med 21 mål - det er hele seks mål bedre end nummer to på listen.

De mange mål har naturligvis givet den tidligere Superliga-profil en masse selvtillid, og derfor har han indgået et væddemål med holdkammeraten Marco Thiede.

- Jeg har et lille væddemål med Marco, som så mig score to mål mod Grossaspach fra tribunen. Jeg har sagt, at jeg laver 25 mål, og der er to runder tilbage, så det satser jeg på, siger Marvin Pourié til ka-news.de og afslører, at der er en god middag på højkant.

Karlsruher SC er med to runder tilbage på andenpladsen i 3. Liga, og det vil sige, at holdet har kurs mod direkte oprykning til 2. Bundesligaen. Klubben skal blot bruge en sejr mere i de sidste to kampe.

- Jeg er 100 procent sikker på, at vi rykker op, lyder det fra Marvin Pourié.

Den tyske angriber har i Danmark repræsenteret Silkeborg IF, FC København, SønderjyskE og Randers FC.

