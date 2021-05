Superstjerne i trøjebyt med dommer

Det var rørende scener, der udspillede sig lørdag i Dortmund, da den velansete fodbolddommer Manuel Gräfe med al sandsynlighed dømte sin sidste kamp i Bundesligaen.

47-årige Manuel Gräfe står til at blive 'kasseret' i Bundesligaen efter denne sæson, fordi han falder for aldersgrænsen i tysk topfodbold.

Derfor blev den velansete dommer hyldet af både Borussia Dortmund og Bayer Leverkusen efter kampen, der sluttede 3-1 til hjemmeholdet.

Manuel Gräfe tvinges til at takke af til stor fortrydelse for mange i tysk topfodbold. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Erling Haaland nettede to gange og bringer dermed sin sæsontotal op på 41 scoringer i 41 kampe i alle turneringer.

Men det var altså ikke den norske superangriber, der var hovedpersonen lørdag.

Det var Manuel Gräfe, der fik byttet trøje med Erling Haaland efter kampen og dermed sikrede sig en fin souvenir. Eller også var det Haaland, der sikrede sig et klenodie...

Reglen om dommernes aldersgrænse er blevet kritiseret i skarpe vendinger fra flere sider i tysk fodbold.

Erling Haaland og dommerteamet. Foto: FRIEDEMANN VOGEL/Ritzau Scanpix

Bl.a. Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc, har kritiseret det faktum, at Gräfe tvinges på pension.

- Det er en joke. Der er hverken unge eller gamle spillere i fodbold. Der er gode og dårlige spillere. Det samme gælder for dommere, har Michael Zorc udtalt ifølge flere internationale medier.

Manuel Gräfes dommeruniform har tidligere været i høj kurs. Da Frankfurts David Abraham takkede af i tysk fodbold i januar, sikrede han sig dommerens trøje.

Erling Haaland har i øvrigt tidligere været i rampelyset for at være lidt for omgængelig med dommerne, da han gav sin autograf til rumænske Octavian Sovre efter Champions League-kvartfinalen mod Manchester City.

Det viste sig, der var en rørende årsag bag den mærkværdige scene, men det endte alligevel med en karantæne til dommeren.