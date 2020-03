Suspendering af Bundesligaen nærmer sig

Den tyske ligaforening DFL foreslår at suspendere alle kampe i Tyskland efter denne weekends spillerunde og frem til 2. april.

På sin hjemmeside skriver DFL, at en spillerunde i landets to bedste fodboldrækker bør blive udsat for at forhindre spredningen af coronavirus.

DFL's bestyrelse holdt fredag et møde, og her blev det besluttet af afholde en generalforsamling mandag, hvor det forventes at blive bekræftet.

Tiltaget vil først gælde fra næste uge, og da den sidste weekend i marts er afsat til landskampe, er det reelt kun en enkelt spillerunde, der foreløbig vil blive påvirket.

I forvejen spiller alle tyske klubber uden tilskuere i den kommende runde.

En kamp i den tyske 2. Bundesliga mellem Hannover 96 og Dynamo Dresden er blevet aflyst, efter at to spillere fra Hannover er testet positive for coronavirus, og resten er holdet er sendt i karantæne.

Ligaforeningen understreger, at sæsonen bør genoptages og færdiggøres.