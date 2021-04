Svær at lokke: 'Er i mit drømmejob'

Bo Svenssons Bundeliga-bedrift i Mainz bliver ved med at høste anerkendelse, og sideløbende med den begynder medier og fagfolk at gisne om, hvilken større adresse trænertalentet mon lander på. Snart.

Men den sidste type retorik preller af på den 41-årige dansker, der i januar gik ind til sit første regulære job som seniortræner.

- Den har jeg et ret afslappet forhold til, siger han i telefonen fra Tyskland, hvor trænere skiftes livligt ud.

- Jeg ved jo, hvordan tingene går og kan se de mange forandringer rundt omkring mig i Bundesligaen.

- Det er naturligt, at den positive udvikling, mens jeg har været i Mainz, bliver bemærket, men jeg har altså kun været træner i 16 kampe. Det er bare 110 dage siden, jeg ankom hertil som en helt uprøvet træner.

- Og så har jeg det altså sådan, at det her er mit drømmejob lige nu og her. Jeg har min familie her i byen, det går godt omkring mig, og jeg har mange ideer for fremtiden i klubben og til, hvordan tingene skal udvikle sig på længere sigt.

- Jeg har arbejdet med en gruppe, der ikke havde givet op, men som også godt vidste, at der lå et stort stykke arbejde forude, fortæller Bo Svensson. Foto: Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images/Ritzau Scanpix

Den stadig ydmyge Bundesliga-debutant medgiver dog, at han kan mærke en faglig stolthed over det, han har udrettet, og som har bragt Mainz fra en håbløs situation i bunden til noget, der kunne ligne en sikker sæsonfornyelse i den bedste række.

- Jo, selvfølgelig kan jeg det. Jeg bruger bare ikke ret meget tid på at læse om anerkendelsen af mig selv, siger Bo Svensson.

- Jeg tilbringer mere tid sammen med mine spillere og på at se, hvordan kulturen blandt dem udvikler sig. På at se, om vi er i en proces, der virker. DET er den største anerkendelse af mit arbejde og den største tilfredsstillelse rent fagligt.

- Alle kan jo lide at blive klappet på skulderen, men den dybere anerkendelse af mig selv som lederskikkelse får jeg internt, og det er en kæmpe tilfredsstillelse, for den udvikling kunne jeg ikke regne med, da jeg ankom til en klub i den situation.

I de vinterdage havde frosten grebet om Mainz, der lå et godt stykke syd for nedrykningsstregen.

- Det var ikke en spillergruppe, der glædede sig til at komme til træning, og vi lå syv point efter. Det var så til gengæld en gruppe, viste det sig, der var villige til at investere i det, jeg kom med, og det kunne jeg jo ikke vide på forhånd.

- Det har været en fornøjelse for mig at tage på arbejde, fordi jeg har arbejdet med en gruppe, der ikke havde givet op, men som også godt vidste, at der lå et stort stykke arbejde forude.

- Nu har vi vundet fem af de seneste seks kampe, og spillerne har vist mig både til træning og kamp, at alle muligheder er til stede her i Mainz, lyder det fra manden med drømmejobbet.

Han og Mainz kan bringe sig afgørende i sikkerhed, hvis det lørdag bliver til sejr over den aktuelle nedrykningskandidat, Hertha Berlin.

Ro i maven

Bo Svensson medgiver, at sejren over Bayern har givet noget ro i maven i forhold til at holde nedrykningen på afstand. Foto: Thorsten Wagner/Ritzau Scanpix

Efter to kampe på tre dage, mange møder og ikke ret mange fridage, tillod Bo Svensson sig søndag en tiltrængt fridag i familiens skød.

Der har været tryk på siden ankomsten i januar, erkender han.

- Det er mit første Bundesligajob, så jeg vidste jo ikke præcis, hvad jeg gik ind til i forhold til antallet af opgaver og jobbets omfang.

- Men jeg kendte min egen grundlæggende tilgang til jobbet, og så kendte jeg jo klubben gennem mange år. På den baggrund havde jeg en tydelig vision om, hvordan vi skulle arbejde med tingene. Jeg havde en klar prioritering og det lange lys på.

Han har hele tiden sagt, at der var lang vej til redning, men han medgiver, at lørdagens sejr og mægtige Bayern har givet mere ro i maven.

- Jo, det har den på den måde, at der ikke er så mange kampe tilbage, og fordi vores situation er langt bedre end den har været tidligere.

- Men måden, jeg arbejder på, ændrer sig ikke. Det handler jo om kontinuitet i arbejdsgangene og at pleje de grundlæggende værdier – uanset resultaterne undervejs.

- Men den slags er selvfølgelig altid nemmere at sige, mens det går godt, lyder det med et lille grin.

Specielt at slå verdens bedste

- De var selvfølgelig skuffede, fortæller Bo Svensson om reaktionen hos Bayern, der kunne være blevet mestre. Her siger træner Hansi Flick tak for kampen. Foto: Tom Weller/Ritzau Scanpix

Lørdagens sensationelle 2-1 sejr over Bayern München , der med en sejr kunne være blevet mestre, var selvsagt en sjælden fjer i hatten for en ung træner som Bo Svensson.

- Ja, at slå Bayern er noget særligt, for det er i mine øjne det bedste hold i verden lige nu. Det siger jeg velvidende, at de forleden røg ud af Champions League, men det var også uden Lewandowski, som nok kunne have påvirket det resultat, siger den danske træner.

- At kunne slå Bayern i næsten stærkeste opstilling er noget meget specielt. At vi så også får tre point, som gør vores situation i tabellen afgørende bedre, gør det svært for mig at bede om ret meget mere på sådan en spilledag, siger han med et hørligt smil efter en kamp, hvor Mainz faktisk i første halvleg også havde flere forsøg på træværket.