Syret hold-billede: Afstand og masker for munden

Würzburger Kickers fra 3. Bundesliga har som det første hold taget et holdfoto, som tager højde for coronavirussen

Hvordan skal man tage et holdbillede, når man samtidig skal holde afstand til hinanden i coronakrisen?

Det har Würzburger Kickers fra den tredjebedste række i Tyskland et bud på.

For coronavirussen har ikke forhindret holdet i at tage det årlige holdfoto - det blev bare klaret med de retningslinjer, der er stillet op i Tyskland.

Således blev der knipset, mens spillerne sørgede for at holde halvanden meters afstand til hinanden samtidig med, at alle bar masker for munden.

Foto: Silvia Gralla/FWK

Enormt ansvar

I sidste weekend startede tysk fodbold op som det første af de større europæiske lande.

Indtil videre har det omfattet Bundesligaen og 2. Bundesliga, men fra næste uge kan bolden atter rulle i 3. Bundesliga også.

Det er blandt andet derfor, Würzburger Kickers gør opmærksom på, hvilket ansvar det indebærer.

- Vi er opmærksomme på vores enorme ansvar og på den rollemodelsfunktion, som vi er nødt til at implementere med genstarten af 3. Bundesliga, skriver klubben på deres hjemmeside.

Klubben skriver videre, hvordan de inden hver kamp vil tage sig tid til at hylde alle dem, der har ydet en ekstraordinær indsats gennem coronakrisen for at hjælpe mennesker i nød.

Byen Würzburg, hvor Würzburger Kickers har hjemme, har været hårdere ramt end så mange andre byer.

På plejehjemmet St. Nikolaus var en femtedel af beboerne testet positive for coronavirussen, kort efter virussen var begyndt at sprede sig i Europa, beretter Bild.

Også en stor del af sundhedspersonalet blev smittet med sygdommen dengang.

Würzburger Kickers ligger midt i tabellen i Tysklands tredje bedste række.

