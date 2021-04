Tabte til dansker: Træner fyret

FC Köln led et sent nederlag, da de søndag tog imod Bo Svensson og Mainz 05 i Bundesligaen, og det har nu kostet cheftræner Markus Gisdol jobbet.

På sin hjemmeside meddeler den tyske Bundesliga-klub, at man fyrer cheftræner Markus Gisdol efter godt halvandet år i jobbet.

Klubben er aktuelt næstsidst i Bundesligaen og har tre point op til Hertha BSC på den anden side af nedrykningsstregen, men i de seneste måneder har de haft meget svært ved at hente point. FC Köln har således ikke vundet en kamp i to måneder, men nu håber ledelsen, at et trænerskifte kan ændre på det.

- Vi ville absolut vinde kampen mod Mainz. Selvom præstationen var god, kom vi derfra uden point. Det var et bittert nederlag. Indtil slutningen af sæsonen har vi nu seks kampe, hvor vi absolut ønsker at nå vores mål om at blive oppe.

- For at dette skal ske, er vi nødt til at få resultater. I det henseende er vi stagneret i de sidste uger. Med et skifte af cheftræner ønsker vi at give holdet en nyt liv med en ny konstellation på vej ind i denne afgørende fase, siger direktør Horst Heldt ifølge klubbens hjemmeside.

Ifølge Kicker bliver 67-årige Friedhelm Funkel ny cheftræner, men det er endnu ikke bekræftet.

FC Köln skal i den kommende weekend møde Bayer Leverkusen, der også for nylig har skiftet ud på cheftrænerposten.

