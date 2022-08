Teenager stråler igen i sikker Bayern München-sejr

19-årige Jamal Musiala har fået en forrygende start på den nye sæson for Bayern München.

Søndag lynede han til 1-0, da mesterholdet hjemme slog Wolfsburg uden en lårskadet Jonas Wind med 2-0 på hjemmebane i Bundesligaen.

Teenageren har dermed lavet tre mål i Bayerns første to ligakampe i denne sæson samt en træffer i 5-3-sejren over RB Leipzig i den tyske Super Cup.

Rutinerede Thomas Müller kom også på tavlen i den beskedne, men meget sikre sejr, som sender Bayern til tops i tabellen, hvor Borussia Dortmund er det eneste andet mandskab med seks point efter to kampe.

Wolfsburg havde ikke meget at byde på i søndagens opgør.

Holdet forsvarede sig dog nogenlunde og undgik samme skæbne som Eintracht Frankfurt, som i premiererunden tabte 1-6 til Bayern på hjemmebane.

Der gik således 33 minutter, inden Bayern fik knækket Wolfsburg første gang.

Der skulle driblinger på et meget trangt område og et par hurtige afleveringer til, inden bolden havnede for fødderne af Musiala, som driblede sig fri og huggede kuglen i nettet fra kanten af feltet.

Lige før pausen blev det 2-0, da midtbanespilleren Joshua Kimmich trykkede af midt for mål, og snedige Thomas Müller satte foden på, så bolden snød Wolfburgs keeper, Koen Casteels.

Sadio Mané havde ligesom Musiala mulighed for at score for tredje gang i træk, og senegaleseren, der er kommet til fra Liverpool, havde også bolden i nettet to gange.

Begge gange blev den livlige offensivspiller dog underkendt af VAR i et opgør, der faldt meget i niveau og tempo i anden halvleg.