Testorgie venter Yussuf og co.

Alle spillere i Tysklands to bedste fodboldrækker skal fra og med torsdag regelmæssigt testes for coronavirus.

Ligaforeningen DFL bekræfter over for fodboldmagasinet Kicker, at testningen omgående bliver sat i gang.

Den omfattende operation er en del af den plan, som ligaen har lagt for at kunne genoptage fodboldspillet, som har ligget stille siden begyndelsen af marts.

Endnu mangler en genstart dog grønt lys fra politikerne, som tager stilling til sagen på onsdag i næste uge.

Onsdag holder forbundskansler Angela Merkel et møde med repræsentanter fra de 16 delstater.

Her forventer Merkel, at man når frem til en afgørelse om sportslige aktiviteter i landet og dermed, om og i givet fald hvornår fodboldspillerne kan komme på banen igen.

Det tyske arbejdsministerium har krævet, at alle spillere skal testes minimum to gange med et vis tidsinterval imellem prøverne, før de kan få lov til at tage del i holdtræningen.

Planen har vakt kritik i Tyskland, fordi det vil kræve store ressourcer at gennemføre regelmæssig test af hundredvis af spillere, trænere og ledere.

Ifølge DFL har alle testlaboratorier dog forsikret om, at der er et tilstrækkeligt antal test til rådighed, og at planen kan føres ud i livet uden at det indskrænker testkapaciteten for resten af samfundet.

