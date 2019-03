Thomas Delaney scorer i sen triumf

Der tegner sig et billede af, at kun tre point kan bruges, hver gang Borussia Dortmund går på banen i Bundesligaen i sæsonafslutningen.

Bayern München ligger konstant på lur i kampen om det tyske mesterskab, efter at mesterholdet har formået at indhente Dortmunds store forspring.

Lørdag var Dortmund på besøg hos Hertha Berlin, og her lignede det et pointtab, indtil Marco Reus i overtiden sørgede for en 3-2-sejr til Dortmund.

Forinden var Thomas Delaney blevet noteret for sin anden sæsonscoring, da danskeren udlignede til 1-1 i første halvleg.

Med sejren topper Dortmund igen Bundesligaen og har 60 point, mens Bayern er tre point efter inden mødet med Mainz søndag.

Dortmund fik et gok i nødden efter kun fire minutter, da Dortmund-keeper Roman Bürki ikke kunne holde et skudforsøg. Bolden røg i spil, og på riposten bragte Salomon Kalou Hertha foran 1-0.

Så tog Thomas Delaney affære og blev noteret for sit andet mål som Dortmund-spiller.

Danskeren drev bolden frem og afsluttede fra kanten af straffesparksfeltet efter et kvarter, og bolden havde kurs mod målet.

Reus blev matchvinder i overtiden

Herthas Karim Rekik fik dog uheldigt rettet den af, så bolden fuldstændig ændrede kurs og snød Hertha-keeper Rune Jarstein, og så havde Dortmund udlignet til 1-1.

Jacob Bruun Larsen var også med fra start, og han forsøgte sig med et langskud efter en halv time.

Netop som Dortmund virkede i kontrol, fik Hertha tilkendt et straffespark, da Julian Weigl flagrede med armen i feltet og rørte bolden ti minutter før pausen.

Kalou var iskold og udplacerede efterfølgende Bürki, og så var Hertha foran 2-1.

Anden halvleg var lige begyndt, da Dortmund-forsvarsspilleren Dan-Axel Zagadou nåede højst på et hjørnespark og pandede bolden i mål til 2-2.

Tre minutter før tid var Delaney tæt på at blive dobbelt målscorer i kampen, men danskerens drøn tog overliggeren.

Det blev i stedet profilen Marco Reus, der i overtiden sendte bolden i mål til 3-2 og sikrede Dortmund de vigtige point.

Tidligere lørdag var Yussuf Poulsen med hos RB Leipzig, som på udebane slog Schalke 04 1-0.

