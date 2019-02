Tidligere FCK-spiller i spil til topjob

Den tidligere svenske landsholdsspiller Per Nilsson blev aldrig noget stort hit i FC København, som han skiftede til i december 2016, men han er et stort navn i tysk fodbold, hvor han som aktiv tørnede ud for Hoffenheim og FC Nürnberg, og nu kan det gode navn muligvis være med til at sikre Nilsson et topjob syd for den danske grænse.

Flere tyske medier skriver således, at 36-årige Per Nilsson er et emne som sportsdirektør i FC Nürnberg, hvor han var aktiv som i fire år som spiller.

Bundesliga-klubben fyrede for nyligt sportsdirektør Andreas Bornemann og cheftræner Michael Köllner, og dermed står klubben foran at skulle ansætte flere nye nøglepersoner.

Per Nilsson skal være en mulighed som sportsdirektør sammen med blandt andre Olaf Rebbe, der indtil for nyligt var sportsdirektør i Premier League-klubben Huddersfield Town.

Per Nilsson er i øjeblikket tilknyttet RB Leipzig, hvor han står i lære hos sportsdirektør Ralf Rangnick.

Nu kan han muligvis snart få chancen som chef i FC Nürnberg.

FC Nürnberg er på sidstepladsen i Bundesligaen.

