Tidligere FCK'er forlænger: - Jeg har altid følt mig hjemme

Sidste sommer skiftede Ludwig Augustinsson fra FC København til tyske Werder Bremen, og det har indtil nu været et succesfuldt skifte.

Den svenske venstreback har således været en profil på Werder Bremen-mandskabet, og han har tiltrukket sig interesse fra større europæiske klubber. Men et eventuelt skifte bliver ikke denne sommer.

Augustinsson har således skrevet under på en længerevarnde aftale med Werder Bremen, meddeler klubben på deres hjemmeside.

- Jeg har følt mig hjemme i Bremen og Werder siden dag ét. Jeg er lykkelig her, og jeg har følelsen af, at vi er ved at bygge noget op. Vi har et godt hold, som vi kan opnå meget med. Jeg glæder mig til at være en del af den udvikling, fortæller Augustinsson.

Den 24-årige landsholdsback spillede i den forgangne sæson 29 kampe i Bundesligaen med et mål til følge.

