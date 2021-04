Tidligere Real-stjerne bag skrækkelig tilståelse

Den tidligere tyske landsholdsspiller Christoph Metzelder har tilstået at have delt 18 filer med børneporno på

- Jeg vil acceptere min dom, og jeg undskylder overfor alle ofre for seksuelle krænkelser.

Sådan sagde 40-årige Christoph Metzelder torsdag ved retten i Düsseldorf.

Det skriver den tyske avis Bild.

Her tilstod den tidligere landsholdsspiller, at han har besiddet og delt 18 filer med børneporno på internettet.

Han erklærede sig kun delvist skyldig, da anklagemyndigheden påstår at have fundet omkring 300 tilfælde af deling af børneporno på Metzelders telefon.

Disse er angiveligt fundet mellem juli og september 2019.

Christoph Metzelder spillede tre år i Real Madrid. Foto: Mark Keppler/Ritzau Scanpix

Metzelder påstod i retten, at deling og besiddelse af børneporno har været et overstået kapitel for ham siden september 2019.

Retten anslår, at Metzelders fængselsstraf bliver på mellem 10 og 12 måneder i tilfælde af en tilståelse, men retssagen er ikke slut endnu.

Den fortsætter næste gang 4. maj og bliver afsluttet 10. maj.

Christoph Metzelder stoppede sin karriere i 2014 i en mindre tysk klub.

Han nåede forbi Dortmund, Real Madrid og Schalke 04 i løbet af sine 15 år som professionel.