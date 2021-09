To fede Haaland-kasser i Dortmund-sejr

Borussia Dortmund sikrede sig søndag sæsonens fjerde sejr i fem kampe, da opgøret på hjemmebane mod Union Berlin blev vundet med 4-2.

Allerede midtvejs i første halvleg havde Dortmund grundlagt sejren med to scoringer, men Union Berlin fik dog skabt lidt spænding til sidst, før Erling Haaland med sit andet mål satte tingene på plads for favoritten.

Dermed er Dortmund på andenpladsen med 12 point, et færre end førerholdet fra Bayern München.

Senere søndag aften kan Wolfsburg dog komme på 15 point med en hjemmesejr over Eintracht Frankfurt.

Union Berlin, der havde den danske keeper Frederik Rønnow på bænken, led sæsonens første liganederlag og indtager en ottendeplads med seks point.

Målscoringen blev sat i gang af et drømmemål i det tiende minut. Raphaël Guerreiro kom på bolden ude i den ene side af straffesparksfeltet, og med en halvflugtning bragede han bolden ind i modsatte hjørne til 1-0.

Erling Haaland scorer til 4-2. Foto: Leon Kuegeler/Reuters

Målet til 2-0 var nu heller ikke at kimse af. Dortmund spillede bolden godt rundt om feltet, og fra højre side serverede Thomas Meunier til den norske stjerne Erling Haaland, der pandede bolden i netmaskerne midtvejs i halvlegen.

Hvis der resterede lidt spænding til anden halvleg, så troede man i hvert fald, at den blev fjernet seks minutter efter pausen.

Det gulblusede hjemmehold førte bolden hurtigt frem i et kontraangreb, og da der blev afleveret fladt ind foran mål, var forsvareren Marvin Friedrich så uheldig at sende bolden forbi egen målmand til 0-3.

Fem minutter senere fik berlinerne dog reduceret til 1-3, da Max Kruse udnyttede et straffespark, og da Andreas Voglsammer så scorede efter hjørnespark til 2-3 med ti minutter tilbage, så lurede det store comeback.

Men bare to minutter senere slukkede Haaland lyset for udeholdet med et spektakulært mål til 4-2.

Mats Hummels lagde en bold frem til nordmanden, der med en sublim afslutning fangede keeper Andreas Luthe, der var kommet på mellemhånd.

Dermed er Haaland i spidsen for topscorerlisten sammen med Bayerns Robert Lewandowski. De er begge noteret for syv mål efter fem runder.