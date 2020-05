Tøffe jubler: - Foregangsmænd

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Ventetiden er forbi!

Lørdag klokken 15.30 går det atter løs i den tyske Bundesliga. Dermed er der igen topfodbold i kalenderen efter en lang periode uden finurlige driblinger og lækre mål.

Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, glæder sig ligesom de fleste andre fodboldfans til, at bolden ruller igen i Bundesligaen. Han peger især på et par ting, som vi skal glæde os ekstra meget til, når der fløjtes op i det tyske.

- Det er jo fedt for alle os, der elsker fodbold. Jeg glæder mig til, at vi igen får fodbold at se af en vis kaliber. Der må man sige, at Bundesligaen er en af de bedste ligaer i verden. Det kan vi jo også se på Champions League og Europa League, hvor de stadig har hold helt med fremme, så det er jo bare fedt, siger Stig Tøfting.

Seværdig fodbold

Der er i særdeleshed måden, hvorpå der bliver spillet fodbold i Tyskland, som Stig Tøftings hjerte hamrer for. Han nåede selv at optræde seks år i tysk fodbold, hvor han tørnede ud for den traditionsrige tyske storklub Hamburger SV samt MSV Duisburg.

Den tidligere danske landsholdsspiller mener derfor, at vi har fodbold i den højeste klasse i vente.

- Fodbolden, der spilles i Tyskland, er jo seværdig. De spiller frem ad banen og frem over isen. Det handler ikke så meget om at stå og pakke sig, og ydermere med Bundesligaen betyder det for mig kolossalt meget, at jeg selv har spillet i Tyskland i seks år. Det er jo mit andet hjemland, så jeg har jo altid fulgt med, efter jeg stoppede i Hamburger og Duisburg, siger 'Plæneklipperen'.

Stig Tøfting får selv fornøjelsen af at kommentere kampen mellem RB Leipzig og Freiburg lørdag eftermiddag. På billedet her ses han ved fejringen af sin 50-års fødselsdag sidste år. Foto: Claus Bonnerup

Det store spørgsmål efter coronapandemien er nu, hvem der i sidste ende løber med guldet og kan løfte det prestigefyldte trofæ i Bundesligaen. Stig Tøfting har dog en klar favorit, som, han mener, er lige et skridt foran de øvrige tophold i ligaen.

- Bayern München er jo storfavoritter nu, efter de har fået indhentet de point, de var bagud. Nu fører de med fire point, og de har klart den bedste trup. De har trænet stort set hele tiden under pausen, så jeg tænker ikke, at de kommer svækket ud til det her.

- Det eneste, der bliver sat spørgsmålstegn ved, er, hvad det gør ved holdene, at der ikke er tilskuere til kampene. Betyder det, at vi kommer til at se en lavere intensitet, end vi er vant til? Tilskuerne skal vi jo ikke underkende, og vi ved jo allesammen, hvad de skaber af stemning.



Hold øje med danskerne

Den kvikke fodboldfan har måske allerede lagt mærke til danskerne, der render rundt i det tyske. Ikke desto mindre mener Stig Tøfting alligevel, at en del af Bundesligaens værdi kan findes i de mange danske spillere, der optræder i den bedste tyske række.

- Thomas Delaney i Dortmund, Yussuf Poulsen i Leipzig, og så har vi jo både Robert Skov og Jacob Bruun Larsen i Hoffenheim.

- Så er der også en masse spillere, som har optrådt i den danske Superliga. Her tænker jeg eksempelvis på Oscar Wendt i Gladbach og Ludwig Augustinsson i Werder Bremen, så der er jo nogle, vi kender fra den danske liga. Og så er der også verdensklasse-spillere i Bayern München og i og for sig også i Dortmund. Det kan vi vist ikke komme udenom.

Danskere i Bundesligaen: Thomas Delaney, Borussia Dortmund Yussuf Poulsen, RB Leipzig Robert Skov, TSG 1899 Hoffenheim Jacob Bruun Larsen, TSG 1899 Hoffenheim Frederik Rønnow, Eintracht Frankfurt Mathias 'Zanka' Jørgensen, Fortuna Düsseldorf Marcus Ingvartsen, Union Berlin Jakob Busk, Union Berlin Øvrige danskere i tysk fodbold: Asger Sørensen, FC Nürnberg Simon Makienok, Dynamo Dresden Brian Hamalainen, Dynamo Dresden Andreas Albers, Jahn Regensburg Martin Hansen, Hannover 96 Bjørn Paulsen, FC Ingolstadt 04 Nikolas Nartey, Hansa Rostock Rasmus Thellufsen, Hansa Rostock Vis mere Luk

Tyskerne er foregangsmænd

Til sidst glæder Stig Tøfting sig over, at det er netop Tyskland, der som det første af de store lande har åbnet op for topfodbold. Og det er der en god grund til.

- Jeg glæder mig bare over, at det her er kommet i gang igen, og det er jo fantastisk, at det er tyskerne, der er foregangsmænd. For tingene skal være i orden osv. Nu har jeg boet der i seks år, og jeg ved, at tingene bliver planlagt til punkt og prikke. Det er fantastisk at se, at de er foregangsmænd, lyder det fra Ekstra Bladets fodboldekspert.

Du kan selvfølgelig følge med på eb.dk lørdag klokken 15.00, når vi live-dækker genåbningsrunden i Bundesligaen.

Du kan se Bundesliga på TV3 Sport og Viaplay.

Programmet for åbningsrunden i Bundesligaen: Lørdag 15.30: Dortmund - Schalke 04 Lørdag 15.30: Hoffenheim - Hertha Berlin Lørdag 15.30: RB Leipzig - Freiburg Lørdag 15.30: Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 07 Lørdag 15.30: Augsburg - VfL Wolfsburg Lørdag 18.30: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach Søndag 15.30: FC Köln - Mainz 05 Søndag. 18.00: Union Berlin - Bayern München Mandag 20.30: Werder Bremen - Bayer Leverkusen

