Topopgør ender uden vinder

Der er fundet to nye verdensmestre i fodbold, siden RB Leipzig senest slog Bayern München i den tyske Bundesliga. Sejren ligger helt tilbage i 2018, og det er mere end ti indbyrdes kampe siden.

Den stime blev ikke brudt, da de to hold tørnede sammen på Red Bull Arena i Leipzig fredag aften.

Begge hold havde mulighed for at sikre sig sejren dybt inde i tillægstiden, men det endte med 1-1 på resultattavlen og dermed en pointdeling.

Leipzig havde hårdt brug for ikke at tabe kampen for at holde snor i Bayern i toppen af Bundesligaen. Med det uafgjorte resultat er afstanden mellem holdene fortsat på seks point efter 16 spillerunder.

Den danske Leipzig-spiller, Yussuf Poulsen, så hele kampen fra bænken.

Og danskeren kunne se to hold, som offensivt havde svært ved at spille sig til de helt åbne chancer i den første Bundesliga-kamp efter VM-slutrunden i Qatar og en tysk juleferie. Men så fik Bayern München også fat, som første halvleg skred frem.

Først sparkede Bayerns Serge Gnabry på stolpen, dernæst fik Leon Goretzka et mål annulleret for offside, inden angriberen Eric Maxim Choupo-Moting kom først på et Gnabry-indlæg efter en Bayern München-omstilling og styrede bolden i nettet til pauseføring til gæsterne.

Bayern havde nyindkøbte Yann Sommer på mål i kampen. Schweizeren skiftede til den sydtyske klub torsdag. Fredag aften lukkede keeperen sit første mål ind hos sin nye arbejdsgiver.

Kort inde i anden halvleg havde venstre backen Marcel Halstenberg bevæget sig med frem i Bayern Münchens felt. Den tyske back kom først på en bold i feltet og udplacerede Sommer.

Bayern havde spilovertaget i første halvleg, men efter pausen tippede både vægten af spil og chancer over til hjemmeholdet.

Begge hold ville tydeligvis gerne vinde kampen, og i tillægstiden havde både Leipzigs Konrad Laimer og Bayerns Thomas Müller muligheden for at lukke opgøret. Begge afslutninger sneg sig henholdsvis over og lige forbi modstanderens mål.

Det uafgjorte resultat er Bayerns første pointtab i Bundesligaen siden 2-2-kampen mod Borussia Dortmund i starten af oktober.