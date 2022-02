Total nedsmeltning

Bochum leverede en overraskelse af de større, da mandskabet lørdag havde besøg fra Bayern München i den bedste tyske fodboldrække, Bundesligaen.

Det lykkedes således for det vesttyske midterhold at besejre de forsvarende mestre med 4-2 takket være en forrygende første halvleg.

Dermed ligger Bochum nu på 11.-pladsen med 28 point efter 22 kampe.

Bayern München indtager fortsat en sikker førsteplads med 52 point efter 22 kampe. Holdet har ni point ned til nummer to, Borussia Dortmund.

I lørdagens opgør var alt egentlig, som man kunne have forventet, da der var gået knap ti minutter. Profilen Robert Lewandowski havde sørget for en tidlig føring til gæsterne, der dermed så ud til at være på sejrskurs.

Lidt over en halv time senere var det hele dog blevet vendt på hovedet.

Efter knap et kvarters spil udlignede den ghanesiske angriber Christopher Antwi-Adjei med et velplaceret skud nær den ene stolpe.

Herefter gik der knap 25 minutter, inden Bochum ramte otte forrygende minutter, der kastede i alt tre scoringer af sig.

Først scorede Jürgen Locadia til 2-1 på et straffespark. Herefter blev det også til både 3-1 og 4-1, da Cristian Gamboa og Gerrit Holtmann diskede op med hver deres suveræne mål fra kanten af feltet.

Først hamrede Gamboa bolden i mål fra feltets højre kant, og det fulgte Holtmann op med en høj, følt afslutning fra feltets venstre kant.

I anden halvleg fik Bayern München reduceret, da Lewandowski karatesparkede en hoppende bold i mål og dermed blev dobbelt målscorer.

De tyske mestre havde dog ikke et comeback i sig, og de måtte dermed indkassere sæsonens fjerde nederlag. Imens kan Bochum glæde sig over at have fået revanche fra et sviende 0-7-nederlag til Bayern i september.

Et af lørdagens øvrige Bundesliga-opgør bød på en duel mellem den tidligere FCK'er Jonas Wind og den tidligere Brøndby-spiller Jesper Lindstrøm.

Wind er netop skiftet til Wolfsburg, mens Lindstrøm er i Eintracht Frankfurt.

Wolfsburg vandt 2-1, og Wind spillede stort set hele kampen for gæsterne uden dog at komme på måltavlen. Lindstrøm fik fuld tid for Frankfurt.