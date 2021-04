Træner Hansi Flick vil løses fra sin kontrakt med Bayern München

Hansi Flick har haft stor succes som træner for fodboldklubben Bayern München, men til sommer ser samarbejdet ud til at stoppe.

Cheftræneren siger i et interview med tyske Sky, at han vil ud af sin kontrakt efter sæsonen.

- Situationen er den, at jeg har fortalt holdet, at jeg i løbet af ugen har informeret klubben om, at jeg vil ud af kontrakten efter sæsonen, siger han ifølge Reuters til tv-stationen.

Trænerens ord faldt efter lørdagens 3-2-sejr i Bundesligaen over Wolfsburg. En sejr, der sendte Bayern München godt på vej mod Bayerns niende mesterskab på stribe.

56-årige Flick er i gang med sin anden sæson som cheftræner i klubben, efter at han i den forgangne sæson afløste Niko Kovac. Først som midlertidig løsning og dernæst som fast mand på posten.

Tyskerens kontrakt står til at udløbe i sommeren 2023.

I sin første sæson førte han storklubben til triumfer i Bundesligaen, Champions League og den tyske pokalturnering. Siden har holdet også vundet klub-VM samt Super Cup i Tyskland og Europa.

På rygteplan anses han som Det Tyske Fodboldforbunds (DFB) ønskekandidat til at afløse Joachim Löw som tysk landstræner til sommer, når Löw stopper efter EM-slutrunden.

Desuden har tyske medier beskrevet, hvordan der i Bayern München er en magtkamp mellem Flick og sportsdirektør Hasan Salihamidžić.

Det bunder angiveligt især i uenigheder om, hvilke spillere den sydtyske fodboldklub skal hente i transfervinduerne.

- Jeg har haft nogle diskussioner med ansvarlige personer internt. I første omgang forbliver årsagerne internt i klubben, siger han i Sky-interview ifølge AFP og understreger, at det ikke har været en nem beslutning.

I denne sæson har Bayern haft en anelse svært ved at leve op til meritterne fra den suveræne sæson 2019/20.

Ganske vist fører holdet Bundesligaen med syv point ned til nummer to, RB Leipzig, før de sidste fem runder.

Men i tirsdags røg holdet ud til Paris Saint-Germain i Champions League-kvartfinalen efter to opgør, hvor Bayern dog både manglede Robert Lewandowski og Serge Gnabry i angrebet.

Før Hansi Flick blev cheftræner i Bayern, var han assistent for Kovac.

Som aktiv spillede han 139 kampe for Bayern München og vandt fire mesterskaber og en pokaltitel.

