Trænerbombe på vej? De lurer på Jess Thorup

Er der en trænerbombe på vej i Superligaen?

Ifølge den store tyske sportsavis Sport Bild lurer traditionsklubben Hamburger SV på at gøre Jess Thorup til cheftræner. FC København-træneren er én af kandidaterne i 2. Bundesligaklubben.

Avisen skriver, at Tobias Schweinsteiger også er et emne i den tyske Hansestad.

Hamburger SV er traditionelt én af de store klubber i tysk fodbold, men HSV har lidt i mange år, og i denne sæson missede holdet igen en oprykning til Bundesligaen. HSV har befundet sig i Tysklands næstbedste række i tre sæsoner.

Klubben fyrede tidligere på månedenDaniel Thioune som cheftræner, og det er som afløser for ham, at Jess Thorup bringes i spil.

Det vil være en kæmpe overraskelse, hvis Jess Thorup kvitter FC København for at tage til Hamburger SV. Dels er det kun et halvt år siden, at han tiltrådte i den danske hovedstad, og dels opgav han et godt job i belgiske KRC Genk for at blive cheftræner i FC København.