Tre gode grunde: Derfor skal han til Madrid

Personligt går det virkelig godt for Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund.

Den norske angriber er ved indgangen til landskampspausen noteret for 31 mål i 27 kampe i henholdsvis Bundesligaen og Champions League.

Men for Dortmund er sagen en anden. En aktuel femteplads giver ikke adgang til næste sæsons Champions League, der er det eneste, der for alvor betyder noget for kapaciteter som BVB 09 og Haaland. Nåh ja, og så at vriste mesterskabsplatten fra Bayern, naturligvis.

Kjær får dobbelt-ros

Læg dertil Haalands attitude i weekenden, da Dortmund måtte nøjes med 2-2 mod nedrykningstruede FC Köln. Haaland havde scoret begge Dortmund-mål – det sidste endda i overtiden, der reddede det ene point.

Men han var sur og smed bare sin trøje hen til Kölns Jorge Meré, der ville bytte. Meré fik sin egen med hjem også.

Foto: Marius Becker/Reuters/Ritzau Scanpix

Det har per omgående sat gang i spekulationer og diskussioner på kryds og tværs i europæisk fodbold. Og da AS mandag kunne berette, at Real Madrid har gjort det til sin topprioritet at hente angriberen til den spanske hovedstad, er det for alvor begyndt at syde og boble i transfergryden.

AS, der sammen med Marca dækker Real Madrid helt ind i brusebadet, og som regel skriver på baggrund af yderst velinformerede, dog også anonyme, kilder, skriver, at der er tre væsentlige grunde til, at en overgang til Real i nær fremtid er realistisk:

Haaland har angiveligt alle dage været lun på ideen om at optræde i den hvide Real Madrid-trøje. Hans agent er Mino Raiola, der ifølge AS har et ganske godt forhold til Real-ledelsen, og som samtidig gerne vil lave en ny handel med spanierne. Sandsynligvis fordi Raiola ved, at når Real Madrid sidder på den ene side af bordet, er der tale om store handler, og det betyder ekstra julegaver i Raiola-familien. Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke er gode venner med sin kollega i Real, Florentino Pérez.

Erling Haalands kontrakt med Dortmund løber godt en sæson endnu, og det vil være et virkelig godt tidspunkt for Dortmund at sælge ham på. Især hvis de tidligere vindere af turneringen ikke kvalificerer sig til næste sæsons version af Champions League.



Grundet coronapandemien har klubben allerede mistet en betydelig indtægt, og salget af folk som Haaland og Jadon Sancho vil kunne rette op på det.

Dortmund betalte sidste år 20 millioner euro til Red Bull Salzburg samt et tilsvarende beløb til Raiola og Haalands far, Alf-Inge. Det er ikke usandsynligt, at prisen nu har sneget sig op i 75 millioner euro – svarende til 558 millioner kroner.

Det er i øvrigt ikke mange dage siden, Karim Benzema har fortalt, at han er klar på at forlænge sin kontrakt med selvsamme Real Madrid, hvis ellers arbejdsgiveren skulle være frisk på det.

Den franske angriber, der har været i klubben siden 2009, har scoret 17 gange i 24 ligakampe og tjener i omegnen af 2,5 millioner kroner om ugen.

Spørgsmålet er så, om Reals ledelse vil af med ham for på mere end én måde at gøre plads til Erling Haaland.

Nu griner ingen af Eriksen

Kæmpe dansk succes: Tog kun 26 sekunder

Karrierestop truer for Brøndby-darling