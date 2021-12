Tre på stribe: Brandvarme 'Jobbe' scorer igen, igen!

For tredje kamp i streg har Jesper Lindstrøm fundet frem til netmaskerne - denne gang kom den unge dansker på måltavlen hjemme mod Mainz 05

Jesper Lindstrøm er i øjeblikket her, der og alle vegne i Bundesligaen.

Den 21-årige landsholdsspiller har fundet målformen for sin tyske arbejdsgiver Eintracht Frankfurt, og lørdag aften kom den tidligere Brøndby-darling atter på måltavlen.

Efter 33 minutters spil fik danskeren spillet en bold i fødderne af sin colombianske kollega Rafael Borré, der ikke krævede de store kræfter at sparke ind i Mainz-buret. Lindstrøm var stensikker og kunne med højrepoten lægge bolden ind til 1-0.

Lindstrøm i jubel, efter han bragte Frankfurt foran 1-0. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Det er tredje kamp i streg, at den unge landsholdsspiller scorer. Senest nettede og assisterede Lindstrøm ude mod Borussia Mönchengladbach, og søndag scorede han på eget græs, da Frankfurt bankede Bayer Leverkusen 5-2.

Mainz søgte ligeledes efter et danskermål, da de efter 77 minutter fik sendt Marcus Ingvarsten på banen. Der var dog ikke flere mål at komme efter. Frankfurt og Lindstrøm endte derfor med at vinde opgøret 1-0 mod Bo Svenssons tropper fra Mainz.

Brandvarme Lindstrøm kan derfor gå på fortjent julepause, men et brag venter danskeren og Frankfurt, når de kommer tilbage fra ferie, hvor Dortmund gæster Deutsche Bank Park 8. januar.

