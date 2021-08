Tredobbelt Lewandowski

Bayern München ligner et hold, der efter lidt startvanskeligheder har fundet formen i den tyske Bundesliga.

Mesterholdet fra de seneste ni sæsoner sendte lørdag aften Hertha Berlin hjem med et tungt nederlag på 0-5 efter stor Bayern-dominans.

Robert Lewandowski scorede hattrick, mens Thomas Müller og Jamal Musiala hver hamrede et søm i gæsternes kiste.

Tre kampe inde i sæsonen ligger Bayern på andenpladsen med syv point på en dårligere målscore end Bayer Leverkusen. Sidstnævnte vandt 4-1 over Augsburg lørdag eftermiddag.

Målmanden Oliver Christensen var ikke med i Hertha Berlins trup, efter at han tidligere på ugen blev købt i OB. Og det skal han måske være glad for.

Allerede efter seks minutter kom storholdet fra München foran, da Müller afsluttede et flot angreb ved at sparke bolden fladt i nettet.

Lewandowski stemplede ind i kampen efter 34 minutter, da han fulgte op på sit eget overliggerforsøg og pandede bolden i nettet til 2-0.

I første omgang blev målet annulleret for offside, men det fik videosystemet VAR hurtigt ændret på.

Robert Lewandowski var ustoppelig lørdag aften. Foto: CHRISTOF STACHE/Ritzau Scanpix

Bayern-dominansen udmøntede sig i endnu en scoring til hjemmeholdet fem minutter inde i anden halvleg, da teenageren Musiala sendte bolden i det fjerne hjørne.

Så overtog Lewandowski ellers igen. Først skovlede polakken et fladt indlæg fra Leroy Sané i netmaskerne, og med fem minutter igen sikrede han sig et hattrick ved at pande bolden i nettet fra tæt hold.

Lewandowski har nu scoret fem mål i de tre første Bundesliga-kampe og syv i alt i sæsonen.

Godt går det også for Mainz, der med danske Bo Svensson på trænerbænken tog sæsonens anden ligasejr af tre mulige.

På eget græs blev Greuther Fürth slået 3-0.

Jacob Barrett Laursen blev skadet i Arminia Bielefelds 1-1-kamp mod Eintracht Frankfurt. Den danske forsvarsspiller stødte sammen med Bielefeld-målmand Stefan Ortega Moreno og blev båret fra banen med en halskrave.

Klubben skriver på Twitter, at danskeren har det fint efter omstændighederne og skal skannes på hospitalet.