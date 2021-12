Trist melding: De lukker ned igen

Når fodbolden igen ruller i Tyskland efter en kort vinterpause, så bliver det uden tilskuere på tribunerne.

Det står klart, efter at den tyske regering har besluttet at stramme landets coronarestriktioner fra 28. december.

Blandt de nye tiltag er, at store idrætsarrangementer skal afvikles uden tilskuere.

- Det gælder specielt for fodboldkampe, siger forbundskansler Olaf Scholz ifølge mediet Kicker.

Tomme tribuner bliver igen hverdagskost i Bundesligaen. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Restriktionerne rammer også begivenheder som den tysk-østrigske firebakketurnering.

Således skal afdelingen af skihops konkurrencen i Oberstdorf samt det traditionelle nytårshop i Garmisch-Partenkirchen afvikles uden tilskuere.

- De midlertidige restriktioner på tilskuere til store idrætsbegivenheder er beklagelige, men forståeligt, selv om vi indtil for nylig håbede på, at vi ville slippe for tomme tribuner igen, siger Deutsche Fussball Liga (DFL) i en udtalelse.

Alexander Wehrle, der er direktør for fodboldklubben FC Köln, er mere kritisk.

- Dette er ikke godt for professionel idræt, siger han.

Wehrle sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt udendørs idræt overhovedet er et problem i forhold til smittespredning.

- Det her betyder 1,8 millioner euro (13,3 millioner kroner) i tabt omsætning per kamp. Det gør, at vi er nødt til at gå drastisk til værks i de kommende uger og måneder, selv om lokale smitteværnseksperter siger, at der ikke har været nævneværdig smittespredning udendørs.

Forbuddet mod tilskuere gælder alle nationale begivenheder. Mindre lokale idrætsbegivenheder kan afhængigt af lokale bestemmelser gennemføres med publikum til stede.

Der er i øjeblikket vinterpause i tysk topfodbold. Bundesligaen sparkes i gang igen 7. januar med en kamp mellem Bayern München og Borussia Mönchengladbach.

Opgøret indleder 18. spillerunde.

Det er uklart, hvor længe de nye restriktioner skal vare.