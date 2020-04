Troede transfer-rygte var aprilsnar

Yussuf Poulsen har de sidste par dage været centrum for en mærkværdig transfersaga.

Onsdag skrev tyske Bild, at den danske landsholdsspiller havde indgivet en transferanmodning til sin klub, RB Leipzig.

Senere onsdag skød Poulsens agent, Poul-Erik Petersen, historien ned og afviste, at den havde noget på sig.

Torsdag har angriberen så selv udtalt sig.

- Jeg tænkte, det var en aprilsnar, da jeg læste det. Det har ikke noget på sig, siger han til det tyske nyhedsbureau dpa.

Poulsen har været på banen i 20 bundesligakampe i denne sæson, men i halvdelen af tilfældene har det været som indskifter fra bænken.

Det er en ny situation for den 25-årige dansker, der kom til den tyske klub i 2013 og i mange år har været stamspiller.

Under træner Julian Nagelsmanns ledelse er Poulsen dog gledet en smule ned i hierarkiet, og efter nytår er han kun startet på banen i én bundesligakamp.

Onsdag understregede Poul-Erik Petersen dog, at danskeren fortsat er glad for tilværelsen i den tyske topklub.

- Jeg kan ikke sige det mere klart og tydeligt end, at Yussuf elsker at være i Leipzig, og som udgangspunkt er det der, han ser sig, fastslog agenten over for TV2 Sport.

Yussuf Poulsens kontrakt med RB Leipzig løber til sommeren 2022.

