Troldmændenes lærling

For et par af Bo Svenssons tidligere holdkammerater i FC København, der begge selv er gået trænervejen, er det ikke nogen overraskelse af se ham som cheftræner for Mainz i Bundesligaen.

- Det er et stort job, Bo har fået, og jeg er superglad på hans vegne, lyder det fra AGF-træner David Nielsen.

- Han er uden tvivl en super dygtig træner, og det er fantastisk, at vi har danske trænere derude, som suger erfaring. Han er en superspændende træner.

Piotr Haren, der i dag er head of coaching i Lyngby, husker Bo Svensson som ’taktisk meget dygtig’.

- Ellers ville han ikke have spillet så mange kampe på topplan på den position, for han var ikke noget lyn. Til gengæld stod han altid rigtigt.

- Han har stået i en fantastisk mesterlære i Tyskland, siger han med adresse til trænernavne som Jürgen Klopp og Thomas Tuchsel.

- Den slags lærer du altså meget mere af, end du gør på diverse DBU-kurser. Mesterlæren er bare den vigtigste.

Her er det Martin Schmidt, der som cheftræner forklarer, mens hans assistant Bo Svensson lytter. Foto: Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images

Benjamin Hoffmann, som dækker Mainz for det tyske sportsmagasin Kicker, har fulgt Bo Svensson tæt som spiller og ungdomstræner.

- Som spiller var han en type, der altid spillede med stort engagement og vilje. Og så har han altid haft den rette mentalitet, fremhæver han.

- De egenskaber har han taget med sig ind i trænergerningen, og som menneske opfatter jeg ham som rolig og meget velovervejet.

Han fortæller, at Svensson internt i klubben har været meget respekteret for det, han har præsteret som ungdomstræner. Og personligt tror han, at danskeren har, hvad der skal til, for at redde klubben fri af nedrykning.

- Den vigtigste person for Bo bliver hans assistent, Babak Keyhanfar. De har fulgt hinanden tæt gennem flere sæsoner, først i Mainz, siden i Liefering og nu altså igen på højeste niveau i Mainz.

- Alle ved, at det er en meget svær udfordring, der venter Bo.

- Holdet har kvalitet nok til at spille i Bundesligaen. Den helt store udfordring er, at det ikke fungerer som et hold. Mainz er ikke et stærkt kollektiv lige nu.

- Kan Bo få ændret nogle ting hurtigt og få spillerne til at stå sammen, kan holdet godt redde sig, fordi der ligger flere hold i den tunge ende af tabellen, mener Benjamin Hoffmann.

Mainz har brug for hjælp, efter man blandt andet blev kørt over af Bayern denne weekend

Til gengæld tror den tyske ekspert ikke, at Svenssons klub-kendskab bliver så vigtigt.

- Mainz har ændret sig utrolig meget de seneste fem år. Det er ikke længere, hvad man kan betegne som en familieklub.

Inspiration fra Klopp og Tuchsel

Thomas Tuchel fra Mainz og Jürgen Klopp, der her er Dortmundtræner, har siden vundet masser af titler og været i Champions League-finaler. Bo Svensson har i den grad været i mesterlære. Foto: AP/Michael Probst/Ritzau Scanpix

I Mainz har Bo Svensson gennem seks år spillet under to internationale stjernetrænere, og det er ikke mindst en styrke, som Christian Heidel, bestyrelsesmedlem for strategi, sport og kommunikation i Mainz, fremhæver:

’Bo har alle de kvaliteter, vi gerne vil besætte trænerjobbet med. Han lærte det fra bunden i vores ungdomsuddannelsescenter og som aktiv ved at professionelt at arbejde med trænere som Jürgen Klopp og Thomas Tuchel.

Han ved, hvordan vores fodboldspil skal føles. Vi er overbeviste om, at han har personlighed og selvsikkerhed til at overføre denne viden til holdet’.

Klopp hentede personligt Svensson i lufthavnen i 2007 og kørte den daværende Mönchengladbach-spiller direkte hjem til sig selv.

- På bilturen gav han mig et stort indblik i Mainz historie, har Bo Svensson fortalt til Ekstra Bladet.

- Før vi skrev kontrakten under, skulle jeg lige hjem til ham og snakke lidt. Familien var der også, og de havde købt kager. Lidt senere havde han hørt og set, hvad han ville. Mit sportslige niveau kendte han i forvejen. For ham handlede det om at vurdere min personlighed. Og min vilje til at yde en 100 procents indsats.

Den blev altså godkendt, og siden var Tuchel hans træner gennem fem sæsoner. En oplevelse, der selvsagt har præget danskerens fodboldfilosofi. Det samme har hans tid i Red Bull-koncernen, hvor han senest har stået i spidsen for østrigske FC Liefering.

Thomas Tuchel inspirerede Bo Svensson gennem fem sæsoner i Mainz. Foto: AP Photo/ Roberto Pfeil/Ritzau Scanpix

Han praktiserer helst et offensivt udtryk med et aggressivt og højt pres.

- Jeg har stilen med fra mine år i Mainz, hvor jeg havde Tuchel og Klopp som trænere, har han for nylig sagt til bold.dk.

- Det var samme stil, som var i højsædet - også selv om vi mødte bedre hold end os selv. Så det handler meget om en modig tilgang til tingene, hvor man ikke skal stille sig for langt ned og bare acceptere tingenes tilstand, men selv sætte sit præg på kampen.

- Jeg tager nok mest med fra Tuchel, og det primære er nok tilgangen til tingene og den kultur, som skal være på et hold.

Han lægger stor vægt på, at spillerne har den rette træningsmentalitet og er ærgerrige efter at blive bedre.

På kampbanen ser han gerne, at hans hold styrer slagets gang. Det skal primært ske i spillet med bolden, men også i forhold til taktiske og fysiske dyder. Og så skal hans folk være dygtige til at vende spillet hurtigt.

Generelt fremhæver han dog, at et hold må være fleksibelt indstillet, og det får han givetvis brug for i en aktuelt noget polariseret fodboldrække som Bundesligaen.

