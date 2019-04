Tronskifte i storklub: - Det er tid til at stoppe

Bayern München-legenden Karl-Heinz Rummenigge afslører, at han snart træder tilbage som direktør. Afløseren lader til at blive klubikonet Oliver Kahn

63-årige Karl-Heinz Rummenigge er det tætteste, du kommer på en Bayern München-legende, men efter adskillige års tro tjeneste som spiller og fremtrædende skikkelse i ledelsen kan det snart være slut.

Rummenigge lufter nu tankerne om at gå på pension efter 2020/2021-sæsonen.

- Jeg tror, det er et godt tidspunkt at stoppe på. Jeg har gjort det her i 20 år, siger Rummenigge til tyske Sky.

Men i Bayern München venter man ikke til sidste øjeblik med at finde en afløser, afslører legenden. For det arbejde er allerede i fuld gang.

Karl-Heinz Rummenigge er klar til at træde tilbage som direktør i Bayern München. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Rummenigge har han udset sig klubbens tidligere målmand Oliver Kahn som sin afløser. Kahn skal ifølge planen begynde at arbejde tæt med Rummenigge for at lære hvervet som direktør i en af verdens største sportsklubber at kende.

Oliver Kahn er i dag 49 år og stoppede sin karriere i 2008. I løbet af sine år på banen opnåede han at vinde otte tyske mesterskaber, seks pokaltitler og en UEFA Cup-triumf samt ikke mindst en Champions League-titel.

Efterfølgende har han blandt andet optrådt som ekspert på tv. Nu skal han så bringe Bayern videre udenfor banen.

Oliver Kahn kan blive Bayerns næste store boss. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Guld-fordel! Stærk Dame sikrede FCK-sejr

Se også: Ekstase i Vejle: En fantastisk dag!

Se også: Sønderjyske-profil rasende efter øretæve