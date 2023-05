Tuchel efter kæmpe nedtur: - Det er uforklarligt

Det var en fåmælt Thomas Tuchel, der mødte pressen efter lørdagens chokerende hjemmebanenederlag til RB Leipzig.

- Når man spiller så lavt under niveau ... Så vil man have svært ved at vinde kampe, og når man har svært ved at vinde kampe, så er det bare ikke nok, lyder det fra Tuchel ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Som følge af resultatet er det tyske mesterskab ikke længere op til Bayern München selv at afgøre.

- Jeg har ingen forklaring på, hvordan sådan noget kunne ske. Det er uforklarligt. Vi stoppede med at bevæge os, med at hjælpe hinanden og med at vise mod, siger den chokerede cheftræner.

Serveretten er i stedet givet videre til Borussia Dortmund, der søndag spiller mod Augsburg på udebane.

Annonce:

Thomas Tuchel blev ansat som cheftræner i slutningen af marts, efter at ledelsen i Bayern München højst overraskende valgte at fyre Julian Nagelsmann.

Siden da har Bayern München kun vundet 5 ud af 11 kampe og er tilmed røget ud af Champions League og den tyske pokalturnering.

For den 'dybt skuffede' administrerende direktør for klubben, Oliver Kahn, som i sidste ende tog beslutningen om at fyre Julian Nagelsmann, er det 'bittert', at Bayern München ikke længere selv kan afgøre mesterskabet.

- Vi havde en gigantisk chance for at blive tyske mestre, og vi gav den væk, siger Kahn ifølge nyhedsbureauet dpa.

Klubbens sportsdirektør, Hasan Salihamidzic, måtte samtidig også forsvare fyringen af Julian Nagelsmann, der kom efter blot 3 nederlag i 37 kampe.

- Jeg ville gøre det igen, fordi det var nødvendigt. Thomas Tuchel har virkelig gjort et godt stykke arbejde. Tingene vil forbedre sig, det er jeg sikker på, siger Salihamidzic ifølge dpa.

Bayern München har vundet det tyske mesterskab de seneste ti sæsoner, siden Borussia Dortmund i 2011/12 tog titlen.

Men med to kampe tilbage er Borussia Dortmund nu tættere, end holdet længe har været på at generobre titlen.

Klubben har dog ikke vundet på udebane siden februar.

Fremad Amager har fået en lokal bedemand som sponsor samtidig med, at de er i økonomiske vanskeligheder og ligger til nedrykning. Hør, om bedemanden selv kan se ironien i 'Sladderligaen' herunder eller i din podcast-app