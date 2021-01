Tullberg scorer ny Dortmund-aftale

Mike Tullberg har fået en forrygende start på det nye år.

U19-træneren i Dortmund har underskrevet en forlængelse af sin nuværende kontrakt, der nu løber til sommeren 2024. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Den tidligere Superliga-spiller har kun stået i spidsen af det talentfulde mandskab siden sommerpausen, men det foreløbige arbejde har allerede været nok til en blåstempling.

- Jeg blev kaldt til møde i december og spurgt, om jeg havde lyst til at forlænge kontrakten, så den blev mere langsigtet. Det var en nem beslutning, da det er et fantastisk sted at være, siger Tullberg til Ekstra Bladet.

Hos Dortmund-ledelsen har valget heller ikke været svært. Det afspejles i pressemeddelelsen i forbindelse med forlængelsen.

- Mike lægger vægt på at bidrage til hver enkelt spiller i dennes individuelle udvikling og er samtidig ambitiøs i forhold til at være så succesrig som muligt med holdet, siger Lars Ricken, direktør for ungdomssektoren.

På sidstnævnte front taler resultaterne for sig selv. Som følge af corona har U19-mandskabet ganske vist kun nået at spille fire ligakampe i denne sæson, men alle er vundet, og man fører rækken suverænt med en målscore på 16-2.

Det vidner om kolossalt talent i truppen, og Tullberg påpeger da også, at han nyder at arbejde med de bedste i aldersgruppen.

- Jeg har aldrig haft ansvaret for spillere, der er på så højt niveau. Kort efter deres ophold her spiller de jo i Bundesligaen og Champions League. Vi har flere spillere i den kaliber, som er på vej, siger danskeren.

Han indledte sin tid som Dortmund-træner i U23-regi, men byttede i sommer den rolle ud med sin nuværende tjans.

'Mirakel' hvis han overlever

Gravesen sælger vild luksuslejlighed

Svinedyr FCK-manøvre: Nu gør de regningen op

De skal redde Brøndbys fremtid