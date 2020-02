Tv-billeder vækker opsigt: Tager sprøjte i pausen

Tv-seere verden over fik sig noget af et chok, da Schalke-spilleren Ozan Kabak i pausen af den forlængede spilletid pludselig trak en sprøjte frem og stak sig i maven.

Den tyske avis Bild kan nu forklare årsagen til den pludselige sprøjte - og hvad en smarphone lavede i samme moment.

Sprøjten i pausen...



Kuriose Szene im Pokal - Kabak spritzt sich in der Halbzeit Insulin! https://t.co/RV9At3lgdb #Sport #News — BILD Sport (@BILD_Sport) February 6, 2020

A tu rzadko spotykana sytuacja. W przerwie dogrywki meczu Schalke z Herthą Kabak Ozan potrzebował zastrzyku insuliny pic.twitter.com/vy0EMnsc3b — Bartosz Rzemiński (@bartek_rem) February 4, 2020

Selvom det var en strabadserende kamp mod Hertha BSC i den tyske DfB-Pokal, og stillingen var 2-2, og anden halvleg af den forlængede spilletid skulle spilles, så var der naturligvis ikke tale om doping.

Den 19-årige tyrkiske landsholdsforsvarer er nemlig diabetiker, og det betyder, at han jævnligt må forsyne kroppen med insulin via en sprøjte.

En smartphone-app kan via en censor på overarmen fortælle spilleren, hvornår det er tid til en sprøjte, og det var det altså i pausen af den forlængede spilletid.

Det var næppe sprøjtens skyld, men Schalke vandt kampen 3-2 på et mål af Benito Raman efter 115 minutter og er nu i kvartfinalen.

På Twitter undrede folk sig ellers i stor stil over sprøjten undervejs.

- Hvad laver Kabak og Mercan her? Mercan ligner en tyrkisk kokain-dealer, lød det fra en.

- Fans er chokerede. Tager Kabak virkelig en sprøjte her?, skrev en anden.

- Så har sprøjten allerede haft sin virkning for Kabak, skrev en tredje.

- Blev det egentlig et tema, at en træner kom på banen og kiggede hemmeligt på en smartphone sammen med Kabak, llød det fra en fjerde.

what are Kabak and Mercan up to there? — Jodokus (@xJodokus) February 4, 2020

FC Schalke 04: Fans schockiert! Setzt Kabak sich HIER vor seiner Einwechslung wirklich eine Spritze? | Der Westen https://t.co/P4Ba9bdfd5 — Schalke Addict (@SchalkeAddict) February 5, 2020

Wird es eigentlich noch zum Thema, das der Trainer vom Platz geflogen ist und in der zweiten Halbzeit der Verlängerung Kabak heimlich auf ein Smartphone geschaut hat?#S04BSC — Invi (@Invii94) February 5, 2020

Da hat die Spritze ja sofort gewirkt bei Kabak #S04BSC — HiddenUser (@Zyx4443) February 4, 2020

Ozan Kabak kom til Schalke i sommer på en fem-årig aftale, da klubben indløste hans frikøbsklausul på 112,5 millioner kroner i Stuttgart.

Foreløbig har det tidligere Galatasaray-fyrtårn spillet 57 U-landskampe og en enkelt A-landskamp for Tyrkiet. I tyske medier er han blevet sammenlignet med en ung Sergio Ramos. Først til marts bliver han 20 år.

