Tv-kanal droppede Bundesliga-kamp: Vil ikke vise kvinde i shorts

Dommeren får ofte skylden. Sådan var det også i fredagens kamp mellem Bayern München og FC Augsburg i den tyske Bundesliga.

Det var dog hverken ude- eller hjemmeholdet, der havde travlt med at kaste kritik mod dommeren. Derimod var det den statslige iranske tv-kanal Irib, der afbrød signalet fra kampen, fordi dommeren var kvinde.

Det skriver en række tyske aviser.

Det var dommeren Bibiana Steinhaus, der i 2017 blev den første kvindelige dommer til at dømme en kamp i mændenes bedste liga i Tyskland, der fredag aften løb på banen sammen med de to hold.

Den tyske avis Süddeutsche Zeitung henviser til, at flere iranske aviser har skrevet om episoden, og at det var Steinhaus, der var årsag til, at kampen ikke blev sendt på den statslige tv-station.

- På grund af de strenge islamiske forskrifter viser iransk fjernsyn ingen billeder af kvinder klædt på en liberal måde, for eksempel i shorts.

- I film bliver sådanne scener censureret, men siden Steinhaus ville være konstant i billedet, ville sådan en censur ikke være mulig, og visningen blev derfor aflyst, skriver avisen.

Der er ikke kommet en kommentar fra den iranske tv-station.

