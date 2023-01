Tysk dommer gider ikke mere: Vil ændre fodboldreglerne

Tidsspilde, nøl og irritation.

For den tyske fodbolddommer Patrick Ittrich skal der ske noget i tysk og international fodbold. For der er for mange eksempler på skuespil og for lidt konsekvens for de spillere, der enten tager sig for god tid eller overdriver på banen.

Derfor foreslår han en række ændringer:

1) Begås der et såkaldt taktisk frispark midt på banen, skal det tages 17 meter fra mål - eller på kanten af straffesparksfeltet. Altså ikke hvor det er begået.

- Hvor tit vil du så se den slags frispark, spørger han retorisk og går friskt videre til:

2) - Hvis en spiller ruller tre gange, har du brug for en læge. Jeg siger: Intet problem. Lad lægen komme ind. Og så er du ude i tre minutter. Tror du så ikke, spilleren kommer hurtigere på banen? Det ville jeg gerne se, siger han til avisen Frankfurter Allgemeine.

3) Og så skal spillerne lade dommeren være. Ikke alle de her verbale overfald.

- Generer du mig? Fint, så får du ti minutter til at køle af. Hop op på en kondicykel som i football, så bliver du ikke helt kold. Man kan lære meget af håndbold, siger han med reference til nogle regler indenfor netop håndbold, som disse forandringer læner sig op ad.

4) Er der tale om flere spillere, der omringer dommeren, skal det røde kort frem:

- Bam, bam, bam. Tre gange. Så er det syv mod ti. Det ville være fint med mig, siger han.