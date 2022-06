Tysk fodbold med positivt nyt efter corona

Det Tyske Fodboldforbund (DFB) er verdens største specialforbund inden for sport, når man måler på antallet af medlemmer. Og det er blevet endnu større.

Mens mange forbund verden over stadig kæmper med at nå medlemstallene fra før, coronapandemien førte til faldende medlemstal, så har DFB knækket kurven. Og mere til.

En opgørelse over medlemstallet for sæsonen 2021/22 viser, at DFB aldrig har haft flere medlemmer, end man havde i seneste sæson.

7,17 millioner mennesker i Tyskland er medlem i en af landets godt 24.000 fodboldklubber. For et år siden var tallet 7,06 millioner medlemmer.

- Vores tilbagevenden til banerne og normalitet har været en succes, siger DFB-præsident Bernd Neuendorf i en pressemeddelelse.

- Tallene giver en øget tro på, at fodbolden kan komme styrket ud af krisen.

Ikke nok med at DFB er blevet historisk medlemsrigt. Det seneste år har også budt på rekordmange indmeldelser i fodboldklubberne landet over.

Hele 346.000 nye medlemmer kom til. Det er det højeste antal, siden man begyndte at føre den pågældende statistik i 2016. Det er samtidig mere end dobbelt så mange nyindmeldelser som året før.

Blandt de nye er mange ungdomsspillere, så Tysklands forudsætninger for fortsat at have et af verdens bedste landshold i fremtiden er ikke blevet ringere.

- Jeg kan mærke en entusiasme. Især den markante stigning i antallet af ungdomsspillere gør os glade, siger Bernd Neuendorf.