Tysk fodbold ramt af tragedie: 24-årig talent død under træning

Damatang Camara fik tirsdag aften hjertestop under træning i sin klub Beliner SC, og hans liv stod ikke til at redde

En tragedie har ramt tysk fodbold.

Den tyske amatørspiller Damatang Camara døde tirsdag aften. Han blev 24 år.

Midtbanespilleren fik hjertestop og faldt pludselig om under træning i sin klub Berlner SC. Holdkammerater og trænere ilede omgående til ham og forsøgte sig med hjertemassage, og Camara blev i al hast bragt til behandling på et hospital.

Men hans liv stod ikke til at redde. Det fremgår af en pressemeddelelse, som klubben har udsendt via sin hjemmeside.

Dødsfaldet har sendt chokbølger gennem Tyskland og ikke mindst den lille hovedstads-klub, der ikke bare har mistet en dygtig spiller, men også har måttet sige farvel til et fantastisk menneske.

Camara beskrives som en talentfuld, livsglad og positiv person, der altid stod til rådighed for sine holdkammerater og sin klub.

På den led havde han i overført betydning et stærkt hjerte. Desværre var det ikke sådan i fysisk forstand.

Den afdøde tysker har altid været i farezonen. Væggene i hans hjertekammer var tykkere end normalt. Det vidste Camara godt, men han blev ved med at udfordre skæbnen på trods, som Bild Zeitung beskriver det i en artikel om dødsfaldet.

Her fremgår det, at Camara i 2014 besvimede under den såkaldte Berliner Pokal-finale, mens han spillede for Viktoria 1889, der er en anden klub i hovedstaden.

Arkivfoto: All Over

Dengang vågnede han igen, men lægerne frygtede, at et nyt og lignende uheld i fremtiden ville få fatale konsekvenser. Alligevel fortsatte Camara med at spille fodbold.

- Jeg har det under kontrol, træner. Jeg ved, at jeg spiller på egen risiko. Men jeg vil virkelig spille. Jeg elsker fodbold.

Sådan skulle Camara have svaret sin nu forhenværende træner i Berliner SC, Wolfgang Sandhowe, når han spurgte ind til sin spillers helbred med bekymring.

Situationen var den samme i Camaras tidligere klub, SD Croatia Berlin, hvor spilerens helbred helt naturligt også var et fokuspunkt.

- Vi forsøgte at få ham til at stoppe med at spille. Vi sagde til Dami, at han havde en familie. Og at fodbold ikke var alt, siger klubbens træner, Marco Wilke, ifølge Bild.

Men opfordringerne, bekymringerne og spørgsmålene er lige meget nu. Camara spiller ikke fodbold længere.

Han lever ikke længere.