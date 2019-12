Tyskland rystet af vanvids-aktion: Ondt og brutalt

Kicker kalder ham 'Kung Fu-keeperen'.

Bild konstaterer, at det er 'årets mest brutale frispark'.

Så klart udtrykker to af de helt store syd for grænsen sig, efter Schalke-målmand Alexander Nübel fik direkte rødt i Ruhr-klubbens 1-0-sejr mod Frankfurt søndag aften.

Den 23-årige tysker kom springende for at forhindre Frankfurts Mijat Gaćinović i at komme til chance, og omkring 30 meter fra mål nedlagde han serberen med en støvle direkte i brystet.

Dommer Felix Zwayer har nok sjældent haft så nemt ved at udvise en spiller, men denne gang var det så altså soleklart, at forseelsen i 66. minut var til en rød billet.

Flere steder sammenlignes hans aktion med Harald 'Toni' Schumachers ved semifinalen ved VM i 1982, hvor den tyske målmand hamrede ind i franske Patrick Battiston, der var fri foran mål. Franskmanden gik ud som et lys og endte i koma efter sit afslutningsforsøg, der gik lige forbi mål.

Battiston mistede også tre tænder efter kollisionen i den berømte kamp, hvor tyskerne gik videre, men tabte til Italien i finalen.

Så galt gik det heldigvis ikke her.

Offeret Gaćinović måtte dog udskiftes efter tacklingen, og Frankfurt-træner Adi Hütter var ikke imponeret efter opgøret.

- Det så forfærdeligt ud. Han er på hospitalet, men det lyder til, at han er sluppet let.

Den serbiske spiller har siden meldt sig okay på de sociale medier og blandt andet skrevet følgende direkte til keeperen:

- Tak, fordi du straks undskyldte. Dette kan ske i fodbold. Jeg kan dog fortælle dig, at jeg har det fint på trods af et kraftigt forslået ribben.

Det er anden gang i 2019, Nübel får rødt kort. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Målmandstalentet kan nu se frem til en heftig karantæne.

Den hårde hund Felix Magath, der i øvrigt var på banen med ovennævnte Schumacher i VM-kampen, mener, at det skal koste seks uuger i skyggen.

- Modstanderens helbred var i fare. Det vil være en god lærestreg for ham, siger han ifølge Bild.

Nübel har kontraktudløb til sommer, og lige nu spekuleres der kraftigt i, at han kunne finde på at smutte til Bayern München. Schalke har tilbudt ham en kontrakt ved flere lejligheder, men deres udspil er blevet afvist.

