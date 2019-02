Tysk fodboldlegende er død

Med tilbagestrøget hår og en cigar i mundvigen var den karismatiske tysker Rudi Assauer et velkendt ansigt i Bundesligaen i mange år.

I en årrække var han sportsdirektør og træner i Schalke 04, hvor han hentede danske stjerner som Ebbe Sand, Christian Poulsen og Søren Larsen, men 'Stumpen-Rudi', som han blev kaldt, har desværre røget sin sidste cigar.



Rudi Assauer blev sjældent set uden en cigar. Foto: Lars Poulsen

I en alder af 74 af den tyske legende gået bort, bekræfter flere tyske medier samt Assauers tidligere klub, Schake 04.

Den tyske legende lagde ikke skjul på, at han de sidste år af sin levetid levede med den alvorlige sygdom Alzheimers. Det kom frem i 2012.

Da Assauers tidligere spiller Ebbe Sand tiltrådte som Brøndbys nye sportschef, nævnte danskeren netop Assauer som et forbillede.

- Han var fantastisk til at bakke sine spillere op. Han var en karismatisk fyr, han var tæt på sine spillere. Det vil jeg også lægge op til. Spillerne vil altid kunne komme til mig, sagde han i efteråret ifølge Ritzau.

Ebbe Sand med den cigarrygende Rudi Assauer. Foto: POLFOTO

Evigt taknemmelig

Ebbe Sand kendte allerede til Assauers sygdom, da det kom offentligt frem, fortalte han til Ekstra Bladet i 2012. Sand besøgte dengang Assauer, hvis hukommelse var begyndt at svigte som følge af sin sygdom.



- Jeg havde lavet en powerpoint-præsentation og nogle videoklip, som jeg viste ham. Jeg kunne heldigvis mærke, at jeg havde ham med, men han havde også svært ved at huske flere af tingene. Det var tydeligt, sagde Sand og fortsatte:



– Jeg er Rudi evigt taknemmelig for, at han hentede mig til Schalke lige efter, at jeg var kommet mig over min testikelkræft. Da havde jeg brug for at komme videre, men også, for at nogen ville tro på, at jeg kunne levere. Det gjorde han.

De første reaktioner på Assauers død er så småt begyndt at komme fra den tyske fodboldverden.

Few people have embodied our club as much as you. Rest in peace, Rudi #Assauer! pic.twitter.com/v0c9cFGL1P — FC Schalke 04 (@s04_en) February 6, 2019

Die Bundesliga trauert um einen ihrer bekanntesten und charismatischsten Manager. Schalke-Legende Rudi Assauer ist nach langer Krankheit heute verstorben, das berichtet die "Bunte". Rudi Assauer wurde 74 Jahre alt.#skybuli pic.twitter.com/sWNTWL8l28 — Sky Sport (@SkySportDE) February 6, 2019

Rudi Assauer, Borussia Dortmund legend, and European Cup hero has sadly passed away.



Our thoughts are with his friends and family pic.twitter.com/JE5LJTpgc7 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 6, 2019

Assauer nåede at vinde UEFA Cuppen i 1997 med Schalke 04, mens det også blev til pokaltriumfer i både 2001 og 2002.