Tysk legende syg: - Han har det ikke godt

Franz Beckenbauer har det ikke godt.

Den tyske fodboldlegendes helbred har længe været udfordret, men nu giver et andet tysk fodboldikon, Lotthar Matthäus, en opdatering på Beckenbauers tilstand.

- Han har det ikke godt, siger Matthäus til Bild.

- Vi ønsker selvfølgelig alle, at han har det godt, og at han bliver sit gamle jeg igen med al hans energi. Vi håber, det bliver bedre igen. Han har altid sagt, at sundhed er det vigtigste i livet. Men det har han ikke i øjeblikket.

Beckenbauer (tv.) med den tidligere danske landstræner Sepp Piontek (th.). Foto: Carsten Andreasen/Polfoto

Hjerte- og øjeproblemer

77-årige Beckenbauer kunne på grund af helbredet ikke rejse med til VM i Qatar i slutningen af 2022.

- Jeg har en form for betændelse i mit højre øje, så jeg kan faktisk ikke se noget igennem det. Men det kan jeg håndtere. Og jeg er nødt til at passe på mit hjerte.

- Så jeg vil ikke rejse til Qatar. Men jeg vil krydse fingre for holdet foran fjernsynet, sagde han til Bunte-magasinet ifølge Bild.

Beckenbauer har derudover været igennem tre 'bypass'-hjerteoperationer, og derudover har han afsløret, at han har haft en blodprop.

Derfor er Lothar Matthäus bekymret for 'Der Kaiser' - Beckenbauers legendariske tilnavn for sine bedrifter på fodboldbanen.

- Helbredsmæssigt går det virkelig ikke godt. Det er også derfor, han ikke var med til VM. Selvfølgelig håber vi, at tingene ændrer sig, siger Matthäus, der sender en besked til legenden:

- Alt det bedste herfra. Få det godt igen. Få det, som du havde det engang.

Franz Beckenbauer har spillet 103 landskampe for Vesttyskland, hvor han også har været cheftræner for fra 1984-1990. Her har han både vundet VM som spiller og træner.

Derudover har han også spillet 427 kampe for Bayern München fra 1964-1977.