Tysk stjerne vender retur

Den tyske fodboldspiller Timo Werner skifter efter to år hos engelske Chelsea tilbage til RB Leipzig. Det oplyser den tyske klub på Twitter.

Rygterne om hans retur til tysk fodbold og Leipzig har svirret i noget tid, og nu er skiftet altså på plads for den 26-årige angriber. Han bliver dermed genforenet med sin tidligere angrebsmakker Yussuf Poulsen.

En halv times tid før offentliggørelsen af skiftet lagde Werner selv en hilsen med et farvel til Chelseas fans på Twitter.

- I dag markerer slutningen på min rejse med Chelsea FC. Jeg er fantastisk taknemmelig for den tid, jeg har tilbragt i denne specielle klub, lyder det blandt andet fra Werner.

Timo Werner nåede 89 kampe og 23 mål for Chelsea. (Arkivfoto) Foto: Tony Obrien/Reuters

Han fik sit gennembrud i Leipzig, for hvem han nåede at score 90 mål i 156 kampe mellem 2016 og 2020. Det gjorde ham til en af Europas mest eftertragtede angribere og fast inventar på det tyske landshold.

Chelsea aktiverede Werners frikøbsklausul på mere end 400 millioner kroner i 2020, i håbet om man havde fundet holdets nye bomber.

Spillemæssigt havde den klejne angriber det dog svært, og han kunne slet ikke holde sit scoringsgennemsnit fra Leipzig.

23 mål i 89 kampe var et godt stykke under det forventede, og derfor kommer Werner ikke til at fuldføre sin femårige kontrakt med London-klubben.

Nu skal han se, om målformen kan genfindes på hjemlig grund.

Han nåede dog at vinde Champions League i 2021 med Chelsea, som senere samme år også vandt Den Europæiske Super Cup samt VM for klubhold.

