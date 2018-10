Tysk storklub fyrer træneren efter elendig start

Bundesligaens bundhold, VfB Stuttgart, skal på jagt efter en ny cheftræner.

Syv ligakampe inde i sæsonen har klubben skilt sig af med tysk-tyrkeren Tayfun Korkut.

Han har blot formået at hente fem point i sæsonens første syv bundesligakampe, og lørdagens 1-3-nederlag til Hannover 96 blev hans sidste i spidsen for Stuttgart.

Det skriver klubben på sin hjemmeside søndag formiddag.

- Den manglende sportslige udvikling i løbet af sæsonen og de negative resultater har fået os til at tage dette skridt, siger sportsdirektør Michael Reschke.

I august måtte Korkut og hans spillere også se sig slået ud af pokalturneringen af upåagtede Hansa Rostock fra Tysklands tredjebedste række

Tayfun Korkut blev ansat i januar, da Stuttgart ligeledes lå i den tunge ende af tabellen.

Træneren lykkedes da med at få reddet den fallerede storklub væk fra nedrykningszonen, men Stuttgart søger nu en ny redningsmand.

- Det har været et meget svært valg at træffe. Efter den positive afslutning på sidste sæson var vi sikre på, at Tayfun Korkut ville være den rigtige cheftræner for os i denne sæson. Det viste sig ikke at være sådan.

- Det vigtigste er, at vi som ledelse tager ansvar for Stuttgarts fremtid og sportslige udvikling, siger klubpræsident Wolfgang Dietrich om fyringen af cheftræneren.

Den nu fyrede træner nåede at stå i spidsen for Stuttgart i 22 kampe.

Assistenttrænerne Ilija Aracic og Steven Cherundolo er også fortid i Stuttgart.

Andreas Hinkel overtager trænergerningen midlertidigt, mens en permanent cheftræner skal findes.

Foto: AP

